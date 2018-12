Superlega Pallavolo: Perugia campione d’inverno. Definiti i quattro incontri di Coppa Italia di gennaio

Perugia è la capolista della Superlega dopo la fine del girone di andata. Campione d’inverno dopo aver battuto 3-0 Milano al PalaBarton. La squadra di Giani ha reagito solo nel terzo e ultimo set, ma tutto è stato invano, perchè poi prima con Leon e poi con Prodescarin che riescono a bombardare la difesa meneghina e a portate tanti punti per la vittoria finale. Ricezione non all’altezza quella degli uomini di Giani con la difesa che è crollata subito dalle prime battute. Gli umbri sono diventati campioni d’inverno anche grazie a Trento che ha vinto contro Monza 3-2 e anche se ha perso un punto in Brianza, comunque la squadra di Lorenzetti non ce l’avrebbe fatta. In quanto Perugia, schiacciata 3-0 Milano, volava direttamente in testa senza problemi. Perugia campione d’inverno e che va forte anche in Europa. Già in testa al girone con punteggio pieno sembra che nessuno la possa fermare.

Con la fine del girone di andata si sono formati anche gli incontri dei quarti di finale di Coppa Italia. Seconda Trento che rimonta Monza e conquista 2 punti in Brianza. Agonismo e tanto equilibrio, Trento deve esprimere il massimo sforzo per uscire dal campo strappando la vittoria a una bella Monza oggi costretta a giocare senza un libero di ruolo ma con Iacopo Botto per l’infortunato Rizzo. Gli uomini di Lorenzetti sono veri e propri avversari per Perugia e in tutto il girone di ritorno faranno di tutto per spodestarla e terminare loro primi. Intanto Perugia- Trento potrà essere una ipotetica finale di Coppa Italia.

Un gradino più giù della classifica c’è la Lube che ha 30 punti e ha cambiato l’allenatore. Da Medei a De Giorgi comunque non è cambiato molto. A Civitanova si vince ancora e oggi infatti a Vibo Valentia sono usciti con un 3-0 secco. Al PalaValentia tutto facile per la Lube che in un’ora di gioco si impone sui calabresi per netta superiorità. I migliori in campo Simon, Leal e le battute di Sokolov. De Giorgi in Calabria ha avuto il lusso anche di inserire D’Ulst e Cantagalli per fa rifiatare i titolarissimi.

Un gradino sotto c’è Modena. I Canarini di Velasco dopo aver perso tanti punti per strada e sconfitta in più scontri diretti con le big ultimamente è riuscita a vincere con le piccole velocemente. Trionfo contro Verona che ha ceduto 3-1 a PalaPanini strappando almeno un set. Gara sempre sul filo dell’equilibrio, poi proprio quando si stava risolvendo al tie break, i muri di Zaytsev e compagni sono stati fondamentali per evitare l’ultimo set e conquistare tre punti in chiave Coppa Italia e non scendere di classifica. Verona, finchè ha potuto, è rimasta sempre in partita, ma poi la superiorità degli uomini di Velasco nel secondo e terzo set è uscita talmente fuori che gli scaligeli non hanno potuto far nulla se non soccombere e perdere. Unica consolazione che insieme a Padova i gialloblù sono arrivati ai quarti di Coppa Italia e a gennaio dovrebbero affrontare Trento.

CLASSIFICA FINALE GIRONE ANDATA SUPERLEGA: Perugia 34, Trento 32, Civitanova 30, Modena 29, Milano 21, Monza 20, Verona e Padova 18, Ravenna 17, Latina 16, Vibo Valentia 14, Sora 13, Siena 10 e Castellana Grotte 4.

Abbinamenti Coppa Italia: Perugia-Padova ; Modena-Milano ; Trento-Verona ; Civitanova-Monza