Volley femminile: Brescia vince la sfida al tie-break contro Chieri

Al PalaGeorge si è disputato l’anticipo dell’11 giornata della serie A1 femminile tra Millenium Brescia e Chieri. Gli arbitri del match sono stati Cerra e Curto.

Il primo set parte con Brescia in vantaggio sul 3-1, ma Chieri pareggia portandosi sul 5-5. Il set continua in equilibrio fino al 8-8. Le piemontesi allungano sul 11-13 con un attacco di Washington, ma una pipe di Nicoletti porta il punteggio in parità 14-14. Le due squadre continuano a giocare punto a punto fino al 20-20. Le bresciane attaccano e si portano sul 23-20 grazie a Riviero. Il set finisce 25-23 con un attacco di Washington.

Il secondo set è sempre Brescia che va in vantaggio, ma Chieri con un attacco di Washington pareggia sul 6-6. Il parziale continua in equilibrio fino al 10-10. Le piemontesi allungano sul 10-12, ma le bresciane pareggiano e vanno sul 12-12. Le due squadre giocano punto a punto fino al 20-20. Entra Tonello in battuta che porta la sua squadra in vantaggio sul 21-23. Il set si chiude 22-25 con un invasione di Brescia.

Il terzo set è in equilibrio fino al 18-18 che non fanno errori e non riescono a allungare. Nicoletti attacca out e regala il break a Chieri che si porta sul 18-20. Un ace di Middleborn entrata in campo nel terzo set sigla il 18-21 e chiude il parziale 22-25.

Il quarto parziale parte in equilibrio fino al 4-4. Brescia inizia ad attaccare e sigla il primo break e va sul8-3. Il parziale continua con le bresciane sempre in attacco e allunga sul 16-10. Chieri grazie a Perinelli accorcia le distanze e si porta sul 20-17. Chieri fa troppi errori e regala il set a Brescia chiude dil set 25-20.

Il tie-break inizia con Chieri in attacco che si porta sul 4-8 grazie ad un muro di Middleborn. Si cambia campo. Un attacco e un muro di Pieterson accorciano le distanze portando le padrone di casa sul 6-8. Il set con Chieri sempre in vantaggio, ma due attacchi out di Perinelli portano il punteggio 14-14. La sfida la vince Brescia 17-15 con un errore in attacco di Perinelli.

Banca Valsabbina Brescia: Washington, Di Iulio, Villani, Veglia, Nicoletti, Rivero, Parlangeli libero, Pietersen, Manig, Bartesaghi, Biava. All. Mazzola.

Reale Mutua Chieri: De Lellis, Aliyeva, Akrari, Silva, Perinelli, Barysevic, Bresciani libero, Middleborn, Angelina, Dapic, Tonello, Scacchetti. All. Secchi