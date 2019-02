Dazn palinsesto partite Pallavolo Champions League e Cev Cup: orari e programma (26-27 febbraio)

Siamo giunti all’ultima giornata dei gironi della Champions League di volley maschile e femminile che emetterà gli ultimi verdetti per quanto riguarda le squadre chi si qualificheranno alla seconda fase. Tutti i match come sempre sempre saranno in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

In campo femminile oggi scenderanno sul parquet tutte e tre le squadre italiane, ma mentre Scandicci e Novara sono già sicure del passaggio del turno, le ragazze di Conegliano (otto punti in classifica) dovranno obbligatoriamente vincere al Palaverde di Treviso (ore 20.30) contro le polacche del Commercecon Lodz, possibilmente con il massimo scarto ed aspettare a fine match i risultati degli altri campi, sperando le siano favorevoli: il regolamento della competizione prevede che a passare ai quarti di finale siano le prime classificate delle cinque Pool più le migliori tre seconde e purtroppo le venete attualmente sono le peggiori. All’andata in terra polacca ci fu una facile vittoria per 3-0, risultato che deve essere bissato anche oggi per avere ancora delle speranze.

Nello stesso girone (Pool D) Scandicci, già certa del primo posto (prima volta nella sua storia), sarà di scena alle ore 19 sul campo delle tedesche del Palmberg Schwerin praticamente già tagliate fuori; nel match di andata vittoria facile delle toscane per 3-0. Una vittoria sarà importante per essere nelle teste di serie del prossimo sorteggio.

Nella Pool C passerella finale davanti al proprio pubblico per Novara che ancora imbattuta (unica nel torneo), ospiterà alle ore 20.30 le francesi del Cannes già matematicamente eliminate; anche per le piemontesi all’andata facile vittoria per 3-0.

Appuntamento importante dove Busto Arsizio sarà impegnata nella semifinale di andata di Cev Cup, dove le ragazze di Marco Mencarelli saranno impegnati in Ungheria (ore 18) sul parquet dello Swietelski Bekescaba, già affrontato due stagioni fa a livello di quarti di finale e battuto sia all’andata che al ritorno.

In campo maschile, stasera impegno (ore 18) in Cev Cup anche per Trento, che nell’andata delle semifinali saranno di scena in Grecia sul campo dell’Olympiakos Pireo: i ragazzi di Angelo Lorenzetti partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno fare molta attenzione alla compagine ellenica che in casa sa trasformarsi davanti al suo caloroso pubblico.

Domani invece, sempre tra gli uomini, ci sarà l’ultima giornata della Champion League dove alle ore 18, Modena deve vincere contro i polacchi del Karlovarsko (ancora a zero punti) sul loro campo e sperare che Civitanova (ore 20.30) già prima del girone, batta i polacchi dello ZAKSA davanti ai propri tifosi e poi attendere gli altri risultati, per arrivare tra le tre migliori seconde.

In campo anche Perugia, che sicura del primo posto ospiterà (ore 20.30) i turchi dell’Arkas Azmir, sempre sconfitti in questa edizione.

Programmazione DAZN Champions League e Cev Cup 26-27/02

Martedì 26 febbraio

Cev Cup (femminile)

Ore 18 SWIETELSKY BEKESCSABA-UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO

Champions League (femminile)

Ore 18 SSC PALMBERG SCHWERIN-SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Ore 20.30 IGOR GORGONZOLA NOVARA-RC CANNES

Ore 20.30 IMOCO VOLLEY CONEGLIANO-LKS COMMERCECON LODZ

Cev Cup (maschile)

Ore 18 Olympiakos Pireo-Itas Trentino

Mercoledì 27 febbraio

Champions League (maschile)

Ore 18 VK CEZ KARLOVARSKO-AZIMUT LEO SHOES MODENA

Ore 20.30 CUCINE LUBE CIVITANOVA-ZAKSA KĘDZIERZYN-KOZLE

Ore 20.30 SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA – ARKAS IZMIR