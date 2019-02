Pallavolo femminile A1, brutto stop per Novara

Brutto stop per la Igor Gorgonzola Novara che esce sconfitta dalla trasferta di Monza per 3-1.

Si era messo bene il match per le ragazze di coach Barbolini che avevano vinto il primo parziale 23-25, poi si è spenta la luce complice anche una grandissima prova delle brianzole che sono riuscite a mettere in difficoltà le piemontesi soprattutto al servizio.

Molti gli errori per Novara che non e’ riuscita a trovare il bandolo della matassa e che e’ uscita dalla Candy Arena con zero punti.

Una sconfitta pesante perché costerà molto probabilmente il primato in classifica, le pantere di Conegliano al momento appaiate in classifica al primo posto con Novara, sono infatti attese oggi dalla trasferta contro il Club Italia.

Una sconfitta non va certo drammatizzata , ora che però si entra nella fase calda della stagione Novara non si può permettere prestazioni così deludenti.

Dall’altra parte c’era comunque una squadra, Monza, che ormai di diritto e’ entrata a far parte delle grandi della pallavolo rosa italiana, e che se facilitata dai tanti errori avversari si trova la strada spianata .

Ecco le parole di coach Barbolini a fine partita : “Abbiamo commesso troppi errori in tutte le situazioni di gioco, merito a Monza che ha giocato un’ottima gara , mettendoci pressione con la battuta, ma dalla nostra parte non ha funzionato praticamente nulla. A partire dalla battuta passando per il muro-difesa che non ha reso come consueto. “