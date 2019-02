Pallavolo femminile A1, importantissimi verdetti negli anticipi dell’8.a di ritorno

Importantissimi verdetti arrivati dagli anticipi dell’8.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1.

Alla Candy Arena Monza riesce a superare Novara 3-1 ( 23-25, 25-16, 25-20, 25-20) e ottiene tre punti importantissimi e soprattutto si toglie la soddisfazione di battere la prima in classifica che nell’ultimo periodo aveva inanellato una serie di vittorie brillanti.

Monza con questa vittoria supera Busto Arsizio e si gode, in attesa delle partite di domani, il quarto posto in classifica .

Sconfitta pesante per Novara che , considerando la trasferta sulla carta favorevole per Conegliano attesa dal Club Italia , molto probabilmente sarà costretta a salutare il primo posto in classifica proprio a vantaggio delle pantere.

Ad approfittare in questi anticipi dell’8.a giornata di ritorno del passo falso di Novara e’ stata Scandicci che in una partita molto tirata e combattuta contro Busto Arsizio e’ riuscita a vincere in casa al tie- break (22-25, 25-23, 25-21, 23-25, 15-12).

Due punti molto importanti per le toscane che si portano ora a sole due lunghezze da Novara consolidando al momento il terzo posto, per Busto Arsizio nel complesso una buona prova che con un po’ più di cattiveria agonistica in alcune fasi della partita forse avrebbe potuto regalare qualcosa di più .

Le farfalle si vedono superare al momento da Monza ma la lotta per il quarto posto da qui alla fine della regular season sarà sicuramente una pratica ancora aperta .