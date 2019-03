Basket NBA, Gallinari sempre piu’ protagonista dei Clippers

Danilo Gallinari sempre più protagonista dei Los Angeles Clippers, nella partita vinta contro Oklahoma City 118-110 si e’ reso protagonista di una grandissima prestazione segnando 34 punti e conducendo una squadra che sente sempre più sua. I Clippers che sono vicinissimi a playoff puntano tantissimo sul giocatore italiano che sente la fiducia intorno a sé che ripaga a suon di canestri.

I 34 punti ottenuti contro Oklahoma costituiscono la miglior performance da quanto gioca a Los Angeles, nel complesso la squadra sembra che stia costruendo i suoi ultimi successi partendo soprattutto da un’ottima difesa, ecco le sue parole al proposito : ” Lavorare dal punto di vista difensivo e’ quello che ci serve per migliorare in ogni partita. Siamo una squadra che vuole imporre la propria difesa: oggi siamo stati bravi a farlo.”

A proposito di quanto punti la squadra su di lui, emozionante e’ stato anche il video sulla sua storia che la societa’ ha pubblicato sui propri canali ufficiali e introdotto così : ” L’Italia non ha mai prodotto un giocatore come lui. L’ala dei Clipper era destinata all’NBA sin dalla giovane eta’, ma nonostante il suo talento naturale, la sua voglia di competere e una rara combinazione di qualita’ tecniche, il percorso cestistico di Gallinari non e’ sempre stato facile. Ma in questa stagione, la sua 11^ nella Lega , ha messo assieme tutti i pezzi e sta giocando la miglior pallacanestro della sua carriera. “