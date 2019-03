Dazn palinsesto partite Pallavolo Champions League: orari e programma (12-14 marzo)

Da oggi fino a giovedì la Champions League di volley maschile e femminile entra nel vivo con i match di andata dei quarti di finale dove scenderanno in campo per l’Italia tre squadre femminili e due maschili. Tutte le partite in programma saranno in esclusiva e in diretta sulla piattaforma DAZN.

Per quanto riguarda gli uomini si comincia oggi con la Lube Civitanova che dopo aver vinto il suo girone vincendo tutti e sei i match, affronterà oggi alle ore 17 la Dinamo Mosca qualificatasi tra le tre migliori seconde nel girone della Sir Safety Perugia con quattro vittorie e due sconfitte. Nelle fila dei moscoviti gioca l’ex Dick Kooy visto nelle Marche nella stagione 2012-13. oltre all’ex Modena Yury Berezhko.

Sulla carta la squadra italiana parte favorita, ma dovrà cercare di portare a casa un successo col miglior risultato possibile per evitare difficoltà nel match di ritorno.

Giovedì alle ore 20.30 sarà il turno dei campioni d’Italia della Sir Safety Perugia che saranno impegnati nella trasferta in terra francese dove affronteranno lo Chaumont VB 52 allenato dall’italiano Silvano Prandi, che ha terminato la fase a gironi come migliore seconda e che tra le cui file ci sono due giocatori visti nel campionato italiano, ovvero il centrale americano Taylor Averill (in Italia dal 2015 al 2018 con Padova e Milano) e lo schiacciatore francese Geiler Baptiste, ex Vibo Valentia nel 2016-17.

Anche gli umbri hanno terminato il loro raggruppamento vincendo tutti i match e sulla carta la squadra di Lorenzo Bernardi non dovrebbe avere problemi e una vittoria nel match andata spianerebbe la qualificazione alle Final Four.

Nella competizione femminile l’unica nostra squadra che parte con i favori del pronostico sono le piemontesi della Gorgonzola Novara, che saranno ospiti dell’Allianz MTV Stoccarda; mentre Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano giocheranno domani in casa contro due squadre turche molto forti, ovvero Fenerbache Opet e Eczacibasi Vitra Istanbul, che hanno dominato i rispettivi raggruppamenti.

Tutti match di ritorno sono in programma la settimana prossima tra martedì 19 e giovedì 21 marzo.

Programmazione DAZN Champions League 12-13-14 marzo:

QUARTI DI FINALE UOMINI

Martedì’ 12 marzo

Ore 17 Dinamo Mosca (RUS)-Cucine Lube Civitanova (ITA)

Mercoledì 13 marzo

Ore 19 Trefl Gdansk (POL)-Zenit Kazan (RUS)

Giovedì 14 marzo

Ore 20.30 Chaumont VB 52 HM (FRA)-Sir Colussi Sicoma Perugia (ITA)

QUARTI DI FINALE DONNE

Martedì 12 marzo

Ore 19 Allianz MTV Stoccarda (Germania)-Igor Gorgonzola Novara (ITA)

Mercoledì 13 marzo

Ore 18.30 Savino Del Bene Scandicci (ITA)-Fenerbache Istanbul (TUR)

Ore 20.30 Imoco Volley Conegliano (ITA)-Eczacibasi Vitra Istanbul (TUR)