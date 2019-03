Pallavolo femminile , giorni cruciali per Conegliano

Per Conegliano si apre una fase della stagione cruciale. Questa sera al PalaVerde ci sara’ l’anticipo della 10.a di ritorno campionato pallavolo femminile A1, uno dei tre in programma, che vedra’ le pantere affrontare Firenze. Una partita importante perché in caso di vittoria da tre punti, e guardando al risultato di Novara nel derby contro Chieri, darebbe la possibilità di rimanere al comando almeno con più sei a tre giornate dal termine, margine che crescerebbe in caso di sconfitta delle piemontesi o vittoria al tie-break.

Dopo il campionato ci si preparerà a una delle sfide piu’ importanti della stagione, l’andata del quarto di finale di Champions League sempre in casa contro la corazzata turca dell’Eczacibasi Istanbul.

La qualificazione ai quarti per le ragazze di coach Santarelli e’ stata tutt’altro che agevole ma da questo momento si azzera tutto, due partite per decidere chi staccherà il pass per la semifinale.

Tornando al campionato, sara’ fondamentale mantenere alta la concentrazione questa sera contro una temibile Firenze che sta facendo un ottimo campionato, provare a dimenticare la Champions e ottenere tre punti che come dicevamo sarebbero fondamentali.

Sta comunque attraversando un grande periodo Conegliano, la qualificazione ai quarti di Champions sembra aver dato nuova forza alle pantere leader in regular season , la netta vittoria contro Scandicci domenica scorsa ha davvero impressionato.

Cominciano quindi giorni cruciali per l’Imoco, si entra nella fase calda della stagione.