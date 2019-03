Tutto pronto per la 10.a giornata di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 che entra ora nella fase calda. Quattro infatti i turni che mancano da qui alla fine della regular season , interessante sara’ vedere come si sviluppera’ la lotta per la testa della classifica, quella per i piazzamenti nella griglia playoff scudetto e quella per la corsa alla salvezza.

Le partite di questa 10.a di ritorno che vede riposare Casalmaggiore si svolgeranno tra sabato 9 Marzo e Domenica 10 Marzo.

Tre gli anticipi del sabato, tutti alle 20,30, partiamo dal derby piemontese tra Chieri e Novara.

Chieri in casa cerca, dopo la bellissima vittoria in trasferta contro Bergamo , la forza per trovare la partita dell’anno contro le ragazze di coach Massimo Barbolini se si vuole mantenere viva la speranza di salvezza. Sette al momento i punti di distacco da Filottrano terzultima. Certo vincere contro Novara non sara’ impresa semplice, i favori del pronostico pendono tutti dalla parte di Egonu e compagne che vogliono tentare di ridurre il gap in classifica da Conegliano prima a + 6.

Proprio le pantere sono impegnate in uno degli altri anticipi di questa 10.a di ritorno nell’incontro casalingo al Palaverde contro Firenze.

Sono in un ottimo momento di forma le ragazze di coach Santarelli che pero’ contro le toscane non devono assolutamente abbassare la guardia. Le ragazze di coach Caprara attualmente settime in classifica stanno facendo un grandissimo campionato, una vittoria per Conegliano significherebbe consolidare in maniera importante il primato in classifica.

Essenziale inoltre superare bene l’incontro di campionato per potersi poi concentrare sull’importantissima sfida in Champions League, il quarto di finale di andata, discorso naturalmente valido anche per Novara e Scandicci impegnata in casa nell’ultimo anticipo del sabato contro Cuneo.

Le ragazze di coach Parisi arrivano a questa sfida dopo lo stop del Palaverde contro Conegliano, serve tornare a vincere per continuare il percorso di avvicinamento ai playoff scudetto . Nel complesso una grandissima stagione per le toscane che stanno dimostrando di saper reggere alle pressioni che possono scaturire dalle grandi aspettative, la sconfitta netta contro Conegliano non pregiudica nel modo più assoluto le possibilita’ concrete di giocarsi le carte per lo scudetto.

Le altre partite di questa 10.a di ritorno si giocheranno domenica 10 Marzo alle 17,00.

Filottrano con un occhio rivolto alla partita di Chieri, affronta in casa Busto Arsizio, vincere sarebbe un passo importantissimo verso la salvezza, le farfalle pero’ stanno attraversando un grande momento e sono reduci dalla conquista della finalissima in Cev Cup, morale quindi alle stelle. A questo si aggiunge la ferma convinzione di voler raggiungere il quarto posto, in sintesi per le marchigiane non sara’ affatto semplice trovare la vittoria.

Chiude il quadro di questa 10.a di ritorno campionato pallavolo femminile serie A1 il derby tra Brescia e Monza, le leonesse in casa cercano punti contro una sempre più sorprendente Monza fresca di conquista della finale di Challenge Cup, e il match tra Club Italia e Bergamo, le azzurrine cercheranno in casa di riproporre l’ottima prova di carattere dimostrata contro le pantere dell‘Imoco Volley Conegliano.