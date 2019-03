Grande serata per le farfalle di Busto Arsizio che festeggiano l’accesso alla finale di Cev Cup vincendo agevolmente per 3-0( 25-22, 25-18, 25-11) la semifinale di ritorno contro le ungheresi dello Swietelsky Bekescsaba .

Visto il risultato di 0-3 all’andata in Ungheria alle ragazze di coach Mencarelli bastavano due set, e’ arrivata una vittoria rotonda che conferma il grande momento di Busto Arsizio.

In finale le farfalle troveranno le rumene dell’Alba Blaj. La gara di andata sara’ in Romania il 19 Marzo, il ritorno al Palayamamay martedì 26 Marzo.

Una grandissima soddisfazione per Orro e compagne che ora possono sognare davvero la conquista di questo prestigioso trofeo che andrebbe ad arricchire la bacheca.

Una Cev Cup certamente alla portata delle farfalle che stanno dimostrando di essere squadra che gioca bene e che può mettere in difficolta’ qualsiasi squadra.

Le parole nel post partita di Marco Mencarelli : ” Abbiamo scritto un altro pezzettino del nostro percorso: nulla ci vieta ora di cominciare a sognare e pensare positivo in vista della finale, contro una squadra che dobbiamo ancora studiare per bene perché prima ci sono due importanti gare di campionato da affrontare. Ci stiamo allenando bene in questo periodo e abbiamo visto anche con Brescia che riusciamo a giocare ad un livello che mette molta pressione alle avversarie. ”