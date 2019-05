La Nazionale di pallavolo femminile domani inizia il Torneo di Montreux

E’ previsto per oggi l’arrivo a Montreux della Nazionale di pallavolo femminile che da domani prendera’ parte allo storico e prestigioso Trofeo di Montreux.

Un banco di prova importante per le Nazionali che si apprestano a vivere un’estate ricca di impegni.

Proprio da Montreux lo scorso anno inizio’ lo splendido percorso delle ragazze terribili che si sarebbe concluso con l’ argento del Mondiale in Giappone.

Il torneo fu vinto infatti proprio dalle ragazze del ct Davide Mazzanti che quest’anno saranno chiamate a riconfermare le ottime cose viste l’anno scorso.

La formula prevede due gironi da 4 quattro squadre, le prime due accederanno alle semifinali incrociate dalle quali poi usciranno le due finaliste.

Questo il pool della nostra Nazionale : Italia, Svizzera, Thailandia, Turchia.

Nell’altro girone Cina, Germania, Giappone e Polonia.

Questo l’elenco delle atlete azzurre convocate dal ct Mazzanti : Sara Alberti, Alexandra Botezat, Carlotta Cambi, Chiara De Bortoli, Sarah Fahr, Ofelia Malinov, Anna Nicoletti, Sylvia Nwakalor, Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Francesca Villani e Lucia Bosetti.

Questo il calendario del torneo :

13 Maggio : Svizzera-Turchia (ore 16,30) ; Giappone-Cina (ore 18,45) ; Italia-Thailandia ( ore 21,15)

14 Maggio : Germania-Cina (ore 16,30 ) ; Svizzera-Thailandia ( ore 18,45); Polonia-Giappone (ore 21,15)

15 Maggio : Cina-Polonia (ore 16,30) ; Italia-Turchia (ore 18,45) ; Giappone-Germania (ore 21,15)

16 Maggio : Italia-Svizzera (ore 16,30); Germania-Polonia ( ore 18,45) Turchia-Thailandia ( ore 21,15)

17 Maggio : Finale 7-8 posto ( ore 16,30) ;Semifinale 1-4 posto ( ore 18,45); semifinale 1-4 posto (ore 21,00)

18 Maggio : Finale 5-6 posto (ore 12,30) ; finale 3-4 posto ( ore 14,45) finale 1-2 posto ( ore 17,15).