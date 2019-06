Lutto nel mondo del volley, e’ morto Miguel Angel Falasca , la notizia terribile e ‘ arrivata e ha sconvolto purtroppo tutti .

Nella mattinata di oggi a causa di un arresto cardiaco ci ha lasciati Miguel Angel Falasca , attualmente allenava la Saugella Team Monza nel campionato italiano di pallavolo femminile serie A1.

Solo 46 anni , stimato professionista che nell’ultimo campionato aveva condotto magistralmente le ragazze della Saugella Team Monza in uno dei campionati più brillanti per la società brianzola .

L’allenatore ed ex giocatore argentino naturalizzato spagnolo aveva ricevuto l’incarico di guidare dalla panchina le ragazze del Consorzio Vero Volley dopo l’esperienza del maschile sempre all’interno della famiglia Vero Volley .

La grande esperienza del tecnico si era subito fatte vedere in questa stagione che era stata caratterizzata dalla conquista di una splendida Challenge Cup da parte delle sue ragazze .

Anche il cammino in campionato per le ragazze di Monza e’ stato brillante , era stata infatti centrata la semifinale scudetto persa poi con Conegliano .

La sua carriera da allenatore era stata caratterizzata anche in Polonia da uno scudetto , una Coppa di Polonia e una Supercoppa vinti con il

Klub Pilki Siatkowej Skra Belchatow .

Da giocatore ricordiamo tra i tanti successi quelli con la nazionale spagnola con cui vinse l’European League e il campionato europeo .

Mandiamo alla famiglia le più sentite condoglianze .