Pallavolo femminile, nella prossima stagione grande novita’ per la finale scudetto, il titolo di campione d’Italia non si assegnera’ infatti con la consueta serie scudetto, ma sara’ prevista una finale in gara secca .

Grande novita’ quindi nel campionato di pallavolo femminile serie A1, il torno iniziera’ nel week end del 12 e 13 Ottobre e si concludera’ con la finale dei Playoff in gara unica nel week end del 9 e 10Maggio.

La decisione e’ stata presa per quanto riguarda il campionato di pallavolo femminile in vista del calendario internazionale nella stagione sportiva che precede le Olimpiadi di Tokyo.

La formula per il prossimo campionato di pallavolo femminile prevede che l’accesso ai Playoff scudetto sara’ garantito alle prime dodici squadre in classifica al termine della regular season, le prime quattro accederanno direttamente ai quarti di finale mentre le squadre dalla quinta alla dodicesima dovranno affronatare l’ottavo di finale.

Le squadre che hanno fatto richiesta di iscrizione al prossimo campionato di pallavolo femminile A1

Queste nel frattempo le squadre che hanno fatto richiesta di iscrizione al prossimo campionato di pallavolo femminile di serie A1:

Imoco Volley Conegliano (TV)

Agil Volley Novara

Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI)

ProVictoria pallavolo Monza (MB)

Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR)

Azzurra Volley San Casciano (FI)

Cuneo Granda Volley

Volley Bergamo

Volley Millenium Brescia

Polisportiva Filottrano Volley (AN)

Wealth Planet Perugia Volley

Volalto 2.0 Caserta

E’ stata poi presentata da parte di Chieri 76 Volleyball (TO) la richiesta di iscrizione nella lista delle societa’ di riserva per il ripescaggio in A1

.

La Commissione di Ammissione ai Campionati dal 1 Luglio iniziera’ i lavori di verifica che delineeranno le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di pallavolo femminile serie A1.