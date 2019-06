Volley femminile, Nations League: i gironi e il calendario delle Final Six con l’Italia protagonista

Nella mattinata di oggi la FIVB ha ufficializzato i gironi e il calendario delle Final Six di Nations League di volley femminile che vedrà protagonista anche l’Italia di Davide Mazzanti classificatasi al quarto posto al termine delle partite eliminatorie. La fase finale si giocherà a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio con due gironi da tre squadre con le prime due del raggruppamento che si sfideranno nelle semifinali incrociate.

Le azzurre con il loro quarto posto (34 punti, frutto di 11 vittorie e 4 sconfitte), sono state inserite nella Pool A dove dovranno affrontare le padroni di casa della Cina arrivate prima e la Turchia finita invece quinta. Nella Pool B invece ci saranno Stati Uniti, Brasile e Polonia giunte rispettivamente seconda, terza e sesta.

Per le nostre ragazze è stata decisiva l’ultima giornata quando hanno perso per 3-2 contro il Belgio già eliminato, se fosse arrivata la vittoria da tre punti l’Italia avrebbe terminato la manifestazione al primo posto, visto che Cina, Stati Uniti e Brasile hanno finito la manifestazione con 35 punti. Comunque la Nazionale italiana ha tutte le carte in regole di qualificarsi almeno alle semifinali dove poi si giocherà eventualmente tutte le carte per vincere la Nations League.

Nations League, gironi e calendario dei match

POOL A: Cina, Italia, Turchia

POOL B: USA, Brasile, Polonia

Mercoledì 3 luglio

Ore 9: Usa-Polonia

Ore 13 Cina-Turchia

Giovedì 4 luglio

Ore 9: Brasile-Polonia

Ore 13: Italia-Turchia

Venerdì 5 luglio

Ore 9: Usa-Brasile

Ore 13: Cina-Italia

Sabato 6 luglio

Ore 09 Prima semifinale (1A-2B)

Ore 13.30 Seconda semifinale (1B-2A)

Domenica 7 luglio

Ore 9 Finale 3°-4° posto

Ore 13 Finale 1°-2° posto

Nations League, diretta tv e streaming

Tutti i match della Final Six di Nanchino saranno visibili in diretta su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) dove sarà prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player; le gare potranno essere viste anche sul Canale Nove (canale 149 di Sky e 9 del digitale terrestre) anche se il palinsesto del gruppo Discovery Italia sarà comunicato nei prossimi giorni.