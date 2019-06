Volley, Nations League: Italia-Argentina, diretta tv e streaming oggi 22 giugno

Questa sera (ore 20) nel ristrutturato Allianz Cloud di Milano (ex PalaLido), Italia-Argentina si sfideranno per la giornata numero 11 di Nations League di volley.

Italia-Argentina, presentazione del match

La Nazionale azzurra per certi versi sperimentali con parecchi giovani messi in campo dal tecnico Gianlorenzo Blengini, fino a questo momento sta disputando un’ottima competizione dove in queste prime dieci partite ha ottenuto otto vittorie a fronte di sole due sconfitte (contro Iran all’esordio e Russia), dimostrando buone trame di gioco viste anche ieri sera nel match vittorioso contro la Serbia per 3-0 con un Simone Giannelli in forma strepitosa e nonostante le assenze pesanti di Gabriele Nelli, Davide Candellaro e Simone Anzani.

In classifica l’Italia è terza in classifica (si qualificano alle Final Six le prime cinque più gli Usa paese organizzatore) con 24 punti, ma soprattutto ha sette punti di vantaggio sulla sesta, la Polonia, che sarà avversario di domani sera. L’Argentina, che ieri sera è stata sconfitta per 3-2 (19 -17 al quinto set) proprio dai polacchi ormai sembra tagliata quasi fuori per la qualificazione alla fase finale, visto che la formazione di Marcelo Mendez è decima con tre punti a nove punti dall’ultimo posto utile occupato attualmente dalla Francia con 22 punti. Dunque i sudamericani avranno un solo risultato a disposizione in questa quint’ultima partita di Nations League, altrimenti non avranno più speranze. Nella Nazionale sudamericana sono presenti tre giocatori che militano in squadre italiane: Luciano De Cecco (Perugia), Sebastian Sole’ (Verona), ma ieri uscito per infortunio e in dubbio per oggi, Cristian Poglajen (Ravenna) e infine un ex Macerata, ovvero Facundo Conte.

Italia-Argentina, diretta tv e streaming

L’incontro Italia-Argentina, valido per l’undicesima giornata di Nations League con inizio alle ore 20, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 19.55, prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Un’altra possibilità di seguire il match sarà sintonizzarsi su Canale Nove (canale 149 del decoder Sky e canale 9 del digitale terrestre), con collegamento anche qui a partire dalle ore 19.55.