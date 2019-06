Volley, Nations League: Italia-Francia, diretta tv e streaming oggi 29 giugno

Questa sera alle ore 22 al Palazzo Ginasio Nilson Nelson di Brasilia, si sfideranno Italia-Francia, match valido per la 14. giornata della Nations League.

Italia-Francia, presentazione del match

Quella di stasera per gli azzurri di Gianlorenzo Blengini è l’ultima spiaggia per cercare di raggiungere la qualificazione alle Final Six, che dopo le ultime tre sconfitte consecutive, sembra purtroppo molto difficile. Ieri sera la battuta d’arresto contro il Canada per 3-1 dopo aver vinto il primo set, ha compromesso maledettamente la classifica, con Francia e Polonia, attualmente quarte e quinte entrambe con nove vittorie, mentre l’Italia sarebbe la prima delle escluse con otto successi. Va detto che contro i canadesi mancavano tre giocatori fondamentali come Simone Giannelli, Gabriele Nelli e Matteo Piano.

Ovviamente questa sera, nel penultimo turno della manifestazione, se dovesse andare male, si direbbe addio definitivamente alla fase finale in programma a Chicago; dunque uno scontro diretto da vincere come quello di domani sera contro i padroni di casa del Brasile che appare comunque molto proibitivo. La Francia che ha un quoziente set migliore rispetto all’Italia, potrebbe perdere addirittura stasera, a patto di sconfiggere il Canada nell’ultima giornata. La nazionale italiana non essendo più padrona del proprio destino deve ottenere due vittorie e tifare i nordamericani, oppure sperare che la Polonia perda contro Germania o Portogallo, che sono però ormai fuori dai giochi.

Purtroppo dopo un ottimo inizio in questa Nations League, i ragazzi di coach Blengini hanno avuto un calo fisico e di concentrazione proprio nel finale dovuto anche probabilmente alla poca esperienza di alcuni giocatori e quando la qualificazione alle Final Six sembrava in cassaforte, invece ora è appesa a un filo.

I transalpini allenati da Laurent Tillie, nella prima edizione della Nations League disputatasi l’estate scorsa ed organizzata in casa, si sono classificati al secondo posto dopo aver perso la finale contro la Russia per 3-0.

Italia-Francia, diretta tv e streaming

Il match Italia-Francia valido per la 14.a giornata della Nations League con inizio alle ore 22, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in streaming su Eurosport Player con collegamento dalle ore 21.50.

Per chi non potrà guardare la diretta, Canale Nove (canale 149 di Sky e 9 del digitale terrestre) trasmetterà il match a partire dalle ore 00.20.