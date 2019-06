Volley, Nations League: Italia-Polonia, diretta tv e streaming oggi 23 giugno

Oggi domenica 23 giugno ore 20:00 è il secondo impegno della nostra nazionale di pallavolo maschile nella quarta settimana della prima frase della volleyball Nationsleague 2019. Il torneo che dell’anno scorso ha preso il posto della World League in campo maschile e che segna l’inizio di lunghissimi mesi ricchi di impegni per le nazionali, in particolare le qualificazioni olimpiche e gli Europei, sta vivendo la sua pool 14, uno dei quattro triangolari di questa settimana, quello osptitato in Italia e in particolare nel capoluogo lombardo come evento di punta della Milano volley week che sta portando il grande volley in ogni sua forma a Milano.

Italia-Polonia è dunque complessivamente l’undicesimo impegno per gli azzurri del commissario tecnico Gianlorenzo Blengini, il secondo a Milano dopo la partita già disputata ieri sera contro la Serbia e in attesa dell’impegno contro i campioni del mondo della Polonia, che domani completerà questi intensi tre giorni a Milano. Italia e Argentina non si incontrano dallo scorso anno al Nelson Mandela Forum di Firenze, con il pubblico toscano che aveva potuto godersi una bella vittoria degli azzurri con il punteggio di 3-1, determinata dai parziali di 22-25, 25-15, 25-23, 28-26. La partita era dunque cominciata in salita per l’Italia del commissario tecnico GianLorenzo Blengini, che però nel secondo set aveva ribaltato la situazione ed infine colse la vittoria pur se nel quarto set ci fu molto da combattere, con l’esito deciso solamente ai vantaggi.

L’Italia si affida alla regia di Simone Giannelli, al giovane opposto Giulio Pinali che si sta ben comportando in sostituzione di Gabriele Nelli, agli schiacciatori, Daniele Lavia e Oleg Antonov che ieri hanno giganteggiato, ai centrali Matteo Piani e Roberto Russo, al libero Fabio Balaso. Serviranno grandi attacchi e un buon muro contro un avversario sempre particolarmente ostico e molto impegnativo che spesso è in grado di mettere in difficoltà chiunque come ha fatto ieri contro l’Argentina trascinata al tie-break; Luccano De Cecco, Facundo Conte, Christian Poglajen vanno assolutamente presi con le pinze e non vanno mai sottovalutati.

E’ stato il giorno del rientro di Teuzzo Piano, uno dei ragazzi d’argento Rio 2016, che aveva saltato completamente la scorsa stagione azzurra (ed anche i Mondiali in casa) per via di un infortunio. Insieme a lui ha giocato dal primo servizio Riccardo Sbertoli. Il regista milanese con cui il popolare Teuzzo gioca nel club e si trova a meraviglia. Sbertoli ha gestito bene la regia e si è esaltato a muro ed al servizio dimostrando di essere pronto per fare stabilmente il vice Giannelli. In campo sicuramente classe 1999 Daniele Lavia che ha ripetuto le buone cose mostrate con il Giappone, chiudendo con un signor bottino di 19 palloni vincenti.

Italia-Polonia dove vedere il match



L’incontro Italia-Polonia, valido per la decima giornata di Nations League con inizio alle ore 20, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 19.55, prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Un’altra possibilità di seguire il match sarà sintonizzarsi su Canale Nove (canale 149 del decoder Sky e canale 9 del digitale terrestre), con collegamento anche qui a partire dalle ore 19.55.