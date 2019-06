Partita emozionante quella giocata tra Italia-Polonia, 12.a giornata della Nations League, dove alla fine hanno avuto la meglio i polacchi per 3-2 dopo un tie break interminabile finito 25-23 con gli azzurri che hanno sciupato cinque match ball. Questi i parziali della gara: 25-23, 22-25, 25-23, 21-25, 25-23. Ora la classifica dice che gli azzurri sono al quinto posto con 24 punti (ultimo utile per qualificarsi alla fase finale), la Polonia segue a 20 ma ha le stesse vittorie dell’Italia (primo parametro per la classifica finale) e un calendario molto favorevole, dunque ci vorrà un ultimo weekend perfetto per i ragazzi di Blengini impegnati a Brasilia dove affronteranno nell’ordine Canada, Francia e Brasile, per ottenere la qualificazione alle Final Six che dopo questo match purtroppo è a serio rischio.

Italia-Polonia, presentazione del match

Questa sera alle ore 20 Italia-Polonia scenderanno sul parquet dell’Allianz Cloud (ex PalaLido) di Milano per la 12.a giornata di Nations League di volley.

La gara odierna sarà importantissima per la Nazionale italiana che ieri sera dopo la brutta sconfitta contro l’Argentina per 3-1 è retrocessa al quinto posto (24 punti), ultimo utile per la qualificazione alle Final Six perchè gli USA sono già ammessi perchè paese organizzatore. Sono proprio i polacchi, attualmente sesti con 19 punti che vincendo questa sera potrebbero accorciare sui ragazzi di Gianlorenzo Blengini mettendo a serio rischio la fase finale, considerando che il prossimo weekend (l’ultimo della manifestazione), l’Italia volerà a Brasilia per incontrare i padroni di casa del Brasile, la Francia rispettivamente seconda e quarta e il Canada che con 18 punti è ancora in gioco.

Dunque vero e proprio spareggio contro la Polonia dove il tecnico Vital Heynen sta provando parecchi giocatori giovani e ha lasciato a casa le stelle della Nazionale Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Michal Kubiak, Mateusz Bieniek, come d’altronde ha fatto il tecnico azzurro che per questa competizione non ha convocato Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena e Filippo Lanza. I polacchi sono una squadra molto grintosa come lo conferma le due vittorie al tiebreak contro Argentina e Serbia, e la sua caratteristica più importante è l’attacco molto forte compreso il servizio sempre pericoloso. Servirà un match diverso da quello visto ieri per Giannelli e compagni altrimenti ci sarà il serio rischio di una nuovo capitombolo e sarebbe un peccato che fino a venerdì questa Nazionale per certi versi sperimentali ha dimostrato di essere quasi sempre sul pezzo.

I precedenti tra le due squadre sono 76 che vedono i nostri avversari in vantaggio per 44-32; l’ultima sfida è datata 28 settembre 2018 nella terza fase del Mondiale che aveva visto gli azzurri sconfiggere i polacchi per 3-2 ma fu una vittoria inutile perchè gli azzurri vennero eliminati.

Italia-Polonia, diretta tv e streaming

L’incontro Italia-Polonia, valido per la 12.a giornata di Nations League con inizio alle ore 20, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 19.50, prevista anche la diretta streaming su Eurosport Player. Un’altra possibilità di seguire il match sarà sintonizzarsi su Canale Nove (canale 149 del decoder Sky e canale 9 del digitale terrestre), con collegamento anche qui a partire dalle ore 19.50.