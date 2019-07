Italia-Polonia, in corsa per l’oro. Finale del torneo maschile di pallavolo della XXX Universiade. Alle ore 20.30, al Palasele di Eboli, in campo l‘Italia e la Polonia. Gli azzurri cercano una medaglia d’oro che alle Universiadi manca addirittura dal 1970. L’Italia ha eliminato nei quarti il Portogallo e in semifinale la Francia. Gli azzurri in 6 partite giocate fino ad ora hanno perso 2 soli set, entrambi contro l’Argentina nel girone eliminatorio. La Polonia, dal canto suo, ha eliminato Taipei nei quarti e la Russia in semifinale. Quest’ultimo match è stato particolarmente sofferto, visto che i polacchi hanno prevalso solo al quinto set. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, è previsto la sfida per aggiudicarsi la medaglia di bronzo: Russia-Francia.

Italia-Polonia, come seguire il match in diretta tv e streaming

Italia-Polonia, info tv e streaming. La finale per l’oro del torneo maschile di Pallavolo della XXX Universiade verrà trasmessa in diretta da Raisport+ (canale 57-58 del digitale terrestre e 227 di Sky). In più per chi non può vedere il match in tv ci sarò la possibilità di seguire la partita su Raiplay.it, sito ufficiale gratuito della televisione di stato. Lo scontro italo-polacco è in programma per le ore 20.30. Domani ci sarà la cerimonia di chiusura delle Universiadi, un evento che ha portato una ventata di freschezza su tutto il mondo dello sport italiano. Ci voleva proprio.