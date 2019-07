Lega Volley Summer Tour sand volley 4X4, la Saugella Monza vince la Supercoppa italiana

Lega Volley Summer Tour di sand volley 4×4, la Saugella Monza ha vinto sulla spiaggia di Riccione la 15.a Supercoppa Italiana del Lega Volley Summer Tour di sand volley 4×4 avendo la meglio in finale della VBC Apis Casalmaggiore.

Monza nella giornata di sabato era riuscita a chiudere in testa il girone grazie alla vittorie contro Baronissi per 2-1 e per 2-0 su San Giovanni Marignano.

Bella prova di Monza anche in semifinale dove e’ stata battuta 2-0 Brescia, quindi la finale di domenica vinta per 2-1 ( 15-10, 14-16, 15-13) contro Casalmaggiore.

Grande soddisfazione quindi per Monza che in questo Lega Volley Summer Tour 2019 dopo la vittoria della Coppa Italia da parte di Baronissi nella tappa di Vasto del 6 e 7 Luglio si e’ resa protagonista della conquista della Supercoppa Italiana.

Prossima tappa del Lega Volley Summer Tour 2019 quella del 20 e 21 Luglio a Lignano Sabbiadoro che decretera’ la vincitrice del 26 ° campionato italiano.

Ecco le dichiarazioni post partita di Serena Ortolani : ” E’ stata una bellissima finale. Ce la siamo giocata a viso aperto, con determinazione ma anche divertendoci, battendo una squadra molto forte.

Questo era un trofeo che ci mancava in bacheca e sono felice di averlo portato a casa con la mia squadra. E’ una grande soddisfazione che ci spinge a dare il massimo per la prossima tappa di Lignano Sabbiadoro dove cercheremo di confermarci . “