Mercato pallavolo femminile, Conegliano completa il roster per la stagione 2019/20 annunciando l’arrivo della centrale Alexandra Botezat, una delle tante giovani sulle quali la societa’ veneta ha voluto puntare.

21 anni il prossimo 3 Agosto, la sua carriera da professionista era cominciata proprio in Veneto a Bassano dove disputo’ nella stagione 2013/14 il campionato di B1, poi l’importante palestra del Club Italia con il quale maturo’ esperienza fondamentale nei campionati di A2 e A1, poi i due anni a Busto Arsizio.

Un mercato pallavolo femminile caratterizzato per le pantere dalla linea verde, l’innesto di giocatrici giovani completa il roster per la prossima stagione che vedra’ la conferma dello zoccolo duro dello scorso anno.

Mercato pallavolo femminile, le conferme in casa Imoco

In cabina di regia confermatissimo Daniele Santarelli capace la scorsa stagione di portare le pantere alla conquista di Supercoppa italiana, scudetto , finale di Coppa Italia e di Champions League perse entrambe con Novara.

Il mercato pallavolo femminile dell‘Imoco Volley Conegliano ha visto anche la conferma di Asia Wolosz, Monica De Gennaro, Raphaela Folie, Robin De Kruijf, Kimberly Hill, Eleonora Fersino , Miriam Sylla, chiara quindi la volonta’ della societa’ di continuare il lavoro intrapreso lo scorso anno provando a migliorarsi.

I nuovi arrivi tra le fila delle pantere

Conegliano completa il roster dicevamo con l’innesto di giocatrici giovani all’interno di uno scacchiere dalle pedine importanti.

Il mercato pallavolo femminile era iniziato con il botto, l’arrivo di Paola Egonu al posto di Samanta Fabris , la campionessa italiana fresca vincitrice della Champions League con Novara, mettera’ tutta la sua classe al servizio di coach Santarelli per provare ad arricchire la bacheca di Conegliano.

Oltre all’ultimo annuncio di Botezat, il mercato pallavolo femminile di Conegliano ha visto l’arrivo di Terry Enweonwu, della schiacciatrice tedesca Jennifer Geerties, della palleggiatrice Giulia Gennari, della centrale americana Chiaka Ogbogu, e di Indre Sorokaite proveniente da Firenze e che da poco ha concluso con la maglia azzurra l’avventura della Volleyball Nations League.

Gli obiettivi dell’Imoco Volley Conegliano

Il mercato pallavolo femminile dell’Imoco Volley Conegliano che ha visto confermare buona parte della squadra della scorsa stagione e’ il segno che si voglia continuare sulla strada tracciata nel recente passato.

Se a Maggio fosse arrivata la vittoria della Champions League la stagione sportiva sarebbe stata straordinaria, la sconfitta con Novara ha lasciato un segno marcato perché certamente salire sul tetto d’Europa e’ uno degli obiettivi dichiarati della societa’ veneta.

Quest’anno si vorra’ naturalmente tentare la conquista nuovamente dello scudetto e provare a migliorare il percorso in Europa dopo i tanti podi conquistati nelle scorse stagioni.

L’impresa non e’ certo semplice, l’avventura in Champions League lo scorso anno aveva visto una strada tortuosa con alti e bassi che poi si era conclusa con il grande traguardo della finale di Berlino.

Il mercato pallavolo femminile dell’Imoco ha evidenziato la volonta’ di puntare su giovani talenti che gia’ hanno dimostrato tutto il loro valore, basti pensare a Paola Egonu che nonostante la giovanissima ha gia’ vinto tantissimo.

Sara’ una stagione intensa e ricca di impegni, Conegliano ha completato il roster che provera’ a vincere in Italia e in Europa.