Mercato pallavolo femminile, Kimberly Hill ancora pantera, e’ arrivata un’altra conferma in casa Imoco Volley Conegliano, per la terza stagione consecutiva la schiacciatrice americana giochera’ in Veneto.

Un mercato pallavolo femminile che per la societa’ campione d’Italia in carica sta prendendo una forma ben precisa, l’intenzione e’ stata quella di trattenere in squadra buona parte delle protagoniste della passata stagione.

Kimberly Hill ancora pantera quindi, la volonta’ della giocatrice americana che conta un palmares personale ricchissimo di successi quella di provare a vincere con Conegliano la Champions League persa in finale contro Novara e di ripetere i successi ottenuti in Italia.

La sua esperienza e ormai la vasta esperienza in campo internazionale tornera’ certamente utile per provare a migliorare la gia’ fortunata stagione conclusa due mesi fa.

Un mercato pallavolo femminile condotto quindi con tattica precisa , l’intenzione e’ quella di creare un roster competitivo per la stagione 2019/20 , un gruppo le cui pedine possano essere interscambiate per dare a coach Santarelli sempre delle soluzioni di alto livello.

Il Palmares di Kimberly Hill

Dunque Kimberly Hill ancora pantera, un palmares ricchissimo il suo, ricordiamo tra i tanti successi 1 Mondiale, 1 Bronzo olimpico, 1 Champions League, 1 Norceca, 1 VNL, 1 W Grand Prix, 1 Mondiale per Club.

Certamente una notizia di mercato pallavolo femminile ottima per i tanti tifosi di Conegliano, le conferme di alcune delle grandi protagoniste delle ultime stagioni come appunto Hill, De Gennaro, Wolosz, De Kruijf, Folie sta a significare da una parte quanto la societa’ creda nel valore di queste atlete, dall’altro l’unita’ e la stabilita’ di un gruppo che non va rivoluzionato, l’innesto di alcune mirate pedine per alzare ulteriormente il livello e’ quello che si sta cercando di fare.

La stagione sara’ ricca di impegni e Conegliano lancia la sua sfida, costruire un mercato di pallavolo femminile di livello e’ la prima importante base per cercare futuri successi.