Mercato pallavolo femminile, Monza ha scelto il nuovo allenatore

Mercato pallavolo femminile, la Saugella Team Monza ha scelto il nuovo allenatore .

Sara’ Massimo Dagioni a guidare le ragazze del Consorzio Vero Volley in A1 , e’ lui quindi il nuovo coach che torna a Monza dopo un anno di assenza che lo ha portato ad allenare in Tunisia dove ha vinto scudetto e coppa nazionale con lo Sfax.

La Saugella Team Monza ha scelto il nuovo allenatore cercando quindi un profilo che gia’ conosceva bene la realta’ brianzola.

Dal 2015 al 2018 a Monza, Massimo Dagioni aveva ricoperto il ruolo di assistente allenatore in Superlega prima con Vacondio e poi con Miguel Angel Falasca, nella stagione 2017/18 tecnico della B2 femminile e dell’Under 18 .

Le dichiarazioni di Massimo Dagioni

Ecco le dichiarazioni del nuovo allenatore della Saugella Team Monza : ” E’ una grande emozione per me tornare al Consorzio Vero Volley. Non posso che esprimere la massima gratitudine al presidente, Alessandra Marzari, e al direttore sportivo, Claudio Bonati, per questa chiamata.

Nonostante sia stato lontano da Monza per una sola stagione, non mi sono mai sentito fuori dal Vero Volley. La societa’ ha allestito un roster molto competitivo e questo mi motiva ulteriormente a dare il massimo mettendomi al servizio della squadra. Il campionato ? Servira’ un impegno ed un coinvolgimento totale nel lavoro; il livello e’ cresciuto tantissimo sia come competitivita’ delle squadre che come ascesa del movimento in senso assoluto.

Rappresentare questi colori in serie A1 e’ per me qualcosa di assolutamente straordinario. ”

Monza, gli obiettivi per la prossima stagione

Un ambiente scosso dalla tragica scomparsa di Miguel Angel Falasca, certamente la prossima stagione vedra’ nella serie A1 presente ancora una delle più belle realta’ della pallavolo rosa in Italia.

Una stagione , la scorsa, caratterizzata da ottimi risultati in Italia e in Europa con la conquista della Challenge Cup, certamente la scelta di un allenatore come Massimo Dagioni che bene conosce l’ambiente, che aveva lavorato con Falasca, e’ indirizzata verso la volonta’ di confermarsi come una delle squadre più competitve della nostra serie A.