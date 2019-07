Nazionale pallavolo femminile , l’Italia vince il test-match contro la

Turchia al tie-break ( 25-22, 22-25, 25-19, 20-25, 17-15) e offre spunti positivi al ct Davide Mazzanti.

C’era la curiosità di vedere a che punto fosse la Nazionale di pallavolo femminile dopo la brutta parentesi della Final Six di Volleyball Nations League a Nanchino.

L’ultima partita della Nazionale pallavolo femminile contro la Turchia era stata proprio in occasione delle Final Six di Nanchino.

In quell’occasione si era imposta 3-0 la Turchia di Guidetti, deludente per l’Italia era stata la partita che aveva fatto registrare un passo indietro.

Quello di ieri e’ stato decisamente un passo in avanti , la Nazionale pallavolo femminile vince contro una squadra di assoluto livello e dimostra di essere sulla strada giusta verso il preolimpico di Catania del primo week-end di Agosto.

Dopo due settimane di lavoro era importante capire a che punto fosse la Nazionale di pallavolo femminile , i segnali positivi ci sono tutti, le ragazze del ct Mazzanti hanno dimostrato di saper soffrire soprattutto nel quinto set quando sul 13-14 le turche avevano la palla per chiudere il match .

Da registrare tra le fila della Nazionale pallavolo femminile i 25 punti di Egonu e i 12 di Sorokaite.

Stasera si replica alle 20,30 nel secondo test-match sempre contro la Turchia di Guidetti.