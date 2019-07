Nazionale pallavolo femminile, sale l’attesa per il preolimpico che vedra’ le ragazze del ct Davide Mazzanti impegnate dal 2 al 4 Agosto a Catania contro Kenya Belgio e Olanda.

La Nazionale pallavolo femminile arriva al preolimpico dopo il periodo di preparazione ad Alassio che ha visto le “ragazze terribili” incontrare per tre amichevoli consecutive la Nazionale turca allenata da Guidetti. Il bilancio e’ stato di due vittorie al tie-break per le azzurre e una sconfitta.

Al di la’ del risultato di questi test-match c’era la volonta’ di ritrovare entusiasmo all’interno della Nazionale pallavolo femminile dopo la brutta parentesi delle Final Six della Volleyball Nations League svoltesi a Nanchino.

Il programma del preolimpico di Catania

La Nazionale pallavolo femminile, mentre sale l’attesa per il preolimpico, ha gia’ la testa rivolta alle tre avversarie, Kenya Belgio e Olanda.

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Rai 2, si inizia venerdì 2 Agosto con Italia-Kenya alle 21,15, si prosegue sabato 3 Agosto con Italia-Belgio sempre alle 21,15, si concludera’ domenica 4 Agosto con la partita Italia-Olanda sempre alle 21,15.

L’elenco delle 14 azzurre

L’elenco delle 14 azzurre scelte dal ct Mazzanti e che formeranno il gruppo della Nazionale pallavolo femminile per il preolimpico di Catania sono:

Alessia Orro, Ofelia Malinov, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Fahr, Raphaela Folie, Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale, Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Sylla, Sylvia Nwakalor, Paola Egonu.

L’arrivo della Nazionale pallavolo femminile a Catania e’ previsto per oggi lunedì 29 Luglio.