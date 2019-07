Nazionale pallavolo femminile, stasera test-match contro la Turchia.

Oggi 24 Luglio alle ore 19 in programma quindi la prima amichevole dopo i giorni di preparazione ad Alassio. Fase cruciale per la nazionale pallavolo femminile che vede il primo week end di Agosto avvicinarsi.

In quell’occasione le ragazze del ct Davide Mazzanti saranno impegnate nel torneo preolimpico che mettera’ a disposizione il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Quella di stasera sara’ la prima di tre amichevoli in programma contro la Turchia, le partite successive si svolgeranno giovedì alle 20,30 e venerdì alle 16.00.

Di nuovo di fronte per la nazionale pallavolo femminile quella Turchia di Guidetti capace di infliggere un pesante 3-0 alle azzurre nelle Final Six della Volleyball Nations League a Nanchino.

L’occasione per capire lo stato di forma dell’Italia

Nazionale pallavolo femminile, stasera test-match contro la Turchia, l’occasione per capire lo stato di forma dell‘Italia dopo la brutta parentesi delle Final Six della Volleyball Nations League.

Sono stati giorni intensi di lavoro quelli di Alassio, l’obiettivo certamente al di la’ della preparazione fisica e di gioco, quello di ritrovarsi come gruppo, la grande forza di quest’Italia nell’ultimo anno e’ stata la forza di squadra. Nelle due partite delle Final Six di Nanchino contro Turchia e Cina e’ mancato il ritmo di gioco, i meccanismi di squadra non sono sembrati ben sincronizzati, questo periodo di preparazione ad Alassio utile dunque per ritrovarsi come squadra.

Lo scorso anno in Giappone la grandissima esperienza del Mondiale culminata con la medaglia d’argento contro la Serbia. Da lì si vuole ripartire, il percorso non e’ concluso, il traguardo nei sogni delle” ragazze terribili” una medaglia a Tokyo 2020.

Le sedici atlete a disposizione del ct Mazzanti

Queste sono le sedici giocatrici della nazionale pallavolo femminile a disposizione del ct Nazzanti stasera nel test-match contro la Turchia:

Alessia Orro, Ofelia Malinov, Carlotta Cambi, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale, Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Miriam Sylla, Caterina Bosetti, Sylvia Nwakalor, Paola Egonu.

Le dichiarazioni del ct Davide Mazzanti

Queste le parole del ct Davide Mazzanti : ” Piano piano stiamo riprendendo il ritmo, le partite contro la Turchia dovranno fornirci questo. Abbiamo bisogno di ritrovare le nostre intese e di conseguenza l’alto livello di gioco che permette di esprimerci al meglio. Durante questo collegiale il nostro obiettivo era recuperare una buona condizione fisica, sia per programmazione, sia per alcune situazioni non eravamo riusciti a farlo come volevamo nella Final Six. Abbiamo lavorato per crescere in attacco e mettere a posto alcuni aspetti di muro-difesa, nei quali avevamo sofferto in modo particolare durante le Finali. ”

Continua così a proposito della Turchia : “ La Turchia e’ una squadra perfetta per testare in questo momento il nostro stato di forma. Sono ben organizzate , hanno grande ritmo e sanno metterci in difficolta’. Sono tutti aspetti che ci serviranno a preparare al meglio il torneo di qualificazione olimpica di Catania. In questi match la mia idea e’ quella di dare ritmo a un sestetto, senza pero’ far perdere allenamento alle altre ragazze. Ci aspettano tre giorni molto intensi di gioco e allenamenti. Vogliamo assolutamente trovare quella continuita’ che c’e’ mancata alla Final Six.”