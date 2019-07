Pallavolo femminile A1, Monza completa il roster e si appresta a vivere una stagione nella quale si spera di ripetere, anzi di migliorare, i brillanti risultati ottenuti la scorsa stagione.

La squadra brianzola si appresta a vivere dunque un altro anno che la vedra’ impegnata in Italia nel campionato pallavolo femminile A1 e in Europa in Cev Cup.

4 conferme e 9 nuovi arrivi , in panchina siedera’ Massimo Dagioni.

I nuovi arrivi in casa Monza

Dicevamo di 4 conferme e 9 nuovi arrivi per il campionato pallavolo femminile A1 e per la stagione europea in Cev Cup, Massimo Dagioni potra’ contare su due nuove registe, Skorupa e Di Iulio, come opposto vice Ortolani altro volto nuovo, Josephine Obossa.

Nuove anche le centrali, Anna Danesi fresca vincitrice dello scudetto con Conegliano , Laura Heyrman che torna a giocare nel campionato italiano e la giovane Federica Squarcini.

Nel reparto schiacciatrici altri due volti nuovi che proveranno a dare una grossa mano sia nel campionato pallavolo femminile A1 che in Europa, si tratta di una giocatrice che conosce benissimo il nostro campionato, l’olandese Floortje Meijners e della brasiliana Mari Paraiba.

Un nuovo arrivo anche nel reparto dei liberi, si tratta di Beatrice Parrocchiale, altra garanzia di qualita’.

Le quattro conferme rispondono ai nomi della capitana Serena Ortolani, dei due martelli Hanna Orthmann e Edina Begic, e del libero Ilaria Bonvicini.

Un gruppo che vuole continuare a migliorarsi

Una delle realta’ piu’ belle e consolidate ormai del campionato pallavolo femminile A1 quella di Monza, una stagione, quella dello scorso anno, che ha visto le brianzole protagoniste in Italia e in Europa.

Nel campionato pallavolo femminile A1 il percorso delle brianzole si era interrotto nella semifinale scudetto contro Conegliano che poi avrebbe vinto il tricolore, in Europa la prestigiosa conquista della Challenge Cup che e’ andata ad arricchire la bacheca del Consorzio Vero Volley.

Il livello della squadra e’ decisamente alto, l’intenzione lampante della societa’ quella di confermarsi come una delle societa’ di vertice della pallavolo femminile in Italia.

Interessante sara’ vedere se la squadra sara’ in grado di inpensierire il trio Conegliano-Scandicci-Novara che probabilmente si candida alla vittoria dello scudetto.

Nella scorsa stagione, nonostante una splendida semifinale scudetto contro Conegliano, il divario dalle pantere future campionesse d’Italia era stato evidente, si sta lavorando per colmare il gap.

Monza completa il roster e da qui a breve iniziera’ ad entare nel clima della prossima stagione che si spera possa regalare le gioie di quella appena chiusa.

Serena Ortolani, capitana e giocatrice tra le più esperte in Italia, provera’ con il suo carisma a fare da collante in un gruppo caratterizzato da tante nuove giocatrici.

Servira’ naturalmente il tempo per trovare le giuste intese ma il potenziale e’ notevole.

Le dichiarazioni di Claudio Bonati, direttore sportivo di Monza

Ecco le dichiarazioni di Claudio Bonati , direttore sportivo Saugella Monza: “Abbiamo costruito una squadra molto competitiva, con conferme importanti, arrivi di caratura internazionale e giovani di grande prospettiva. Un roster lungo che potra’ garantire indiscutibile qualita’ indipendentemente da chi scendera’ in campo. Siamo fiduciosi per le scelte fatte e pronti a viverci questa stagione con grande motivazione. “