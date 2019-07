Pallavolo femminile, sulla panchina di Scandicci uno dei protagonisti della generazione dei fenomeni

Pallavolo femminile, sulla panchina di Scandicci uno dei protagonisti della generazione di fenomeni, e’ stato infatti ufficializzato come vice allenatore di Marco Mencarelli uno dei piu’ grandi nomi della pallavolo italiana degli ultimi decenni, Marco Bracci .

Ecco quindi che Mencarelli potra’ contare su uno dei protagonisti della generazione di fenomeni, quella Nazionale di pallavolo maschile capace di vincere un argento olimpico, l’oro ai Giochi del Mediterraneo, molte World League, una World Super Six, quattro europei, tre mondiali nel 1990, 1994 e 1998.

La carriera da allenatore di Marco Bracci

Dopo la carriera da giocatore, l’esperienza in panchina per Marco Bracci inizio’ nel 2006, prime come vice nell’Italia di pallavolo femminile , poi in A2 maschile ai Lupi di Santa Croce per passare poi al Bisonte Firenze per due stagioni.

Lo scorso anno e’ stato sulla panchina della VolAlto Caserta.

Le dichiarazioni di Marco Bracci

Ecco le dichiarazioni di Marco Bracci, neo vice-allenatore di Scandicci: ” Sono felice di iniziare questa nuova avventura con la Savino Del Bene Scandicci, mi ha fatto piacere molto piacere quando ho ricevuto la telefonata di Marco Mencarelli. Non c’e’ stato bisogno di convincermi nel senso che mi si e’ presentata la possibilità di lavorare in una societa’ competitiva ed organizzata che punta a fare molto molto bene.

Quindi direi che ci sono tanti stimoli e non vediamo il momento di iniziare insieme questa nuova stagione. “