Universiadi 2019, l’Italia di pallavolo femminile vola in finale al termine di un percorso splendido che l’ha vista sconfitta solamente nella seconda partita del girone.

Le ragazze di Paglialunga in queste Universiadi 2019 erano partite benissimo con la vittoria all’esordio netta contro gli Stati Uniti per 3-0 ( 25-19, 25-22, 25-23).

Fu quello il primo passo verso un percorso brillante che pero’ nella seconda partita del girone, quella contro il Giappone, aveva visto le azzurre perdere per 3-1. L’Italia sotto il primo set, era riuscita a riportare in equilibrio la situazione ma poi le nipponiche erano riuscite a imporsi nei successivi due parziali ai vantaggi. Un’Italia quindi battagliera che pero’ alla fine si era dovuta arrendere nonostante i 19 punti di Nicoletti che gia’ contro gli Stati Uniti aveva dimostrato di essere in grande forma segnando 15 punti.

Le vittorie che hanno portato alla finale

Da lì in avanti il percorso dell’Italia in queste Universiadi 2019 che sono arrivate alla loro 30.a edizione non ha conosciuto più intoppi.

La vittoria nell’ultima partita del girone contro la Svizzera per 3-0 ( 25-22, 25-19, 25-14) aveva regalato alle ragazze di Marco Paglialunga l’accesso ai quarti di finale dove ad attendere le azzurre c’era il Brasile.

Continua il percorso trionfale dell’Italia in queste Universiadi 2019, contro le sudamericane altra vittoria netta, un altro 3-0 ( 25-20, 25-20, 25-19), 14 i punti di Nicoletti, 11 quelli di Berti, si vola in semifinale.

Il resto e’ storia recentissima, in semifinale contro l’Ungheria in queste Universiadi 2019 un altra bellissima prova per le azzurre che battono 3-0 (25-15, 25-16, 25-16) l’Ungheria e festeggiano l’accesso alla finale di venerdì sera alle 20,30.

Top scorer della semifinale contro l’Ungheria e’ stata Anna Nicoletti autrice di 15 punti.

Avversaria per l’atto conclusivo la Russia, in palio la medaglia d’oro di queste Universiadi 2019 .