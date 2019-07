Volley, Superlega: varato il calendario della stagione 2019-2020

Oggi in mattinata al palazzo dei congressi di Salsomaggiore Terme è stato varato il calendario del campionato Superlega di volley maschile che inizierà domenica 20 ottobre e avrà il suo epilogo domenica 29 marzo; saranno tredici le formazioni ai nastri di partenza: Milano, Verona, Ravenna, Civitanova, Piacenza, Sora, Trentino, Padova, Modena, Perugia, Vibo, Latina, Monza, con una squadra che di volta in volta osserverà un turno di riposo.

Nella prima giornata i campioni d’Italia di Macerata ospiteranno la neopromossa Gas Sales Piacenza, mentre i finalisti della scorsa stagione, ovvero Perugia esordirà sul campo di Latina; da segnalare il derby lombardo tra Monza-Milano, mentre il match clou sarà tra Verona-Trentino. Veneti non molto fortunati visto che alla seconda giornata andranno a giocare sul campo di Perugia, mentre la gara più interessante è quella tra Milano-Civitanova.

Per quanto riguarda i playoff scudetto, il via ci sarà subito dopo la fine della regular season ovvero mercoledì 1 aprile con i match di quarti di finale, mentre l’eventuale gara 5 di finale scudetto verrà disputata martedì 12 maggio.

Capitolo Supercoppa: le semifinali della competizione Cucine Lube Civitanova-Modena Volley e Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino saranno giocate all’Eurosuole Forum di Civitanova giovedì 31 ottobre. mentre il giorno dopo saranno in programma le finali; infine per la Coppa Italia, i quarti di finale si disputeranno il 22-23 gennaio, invece le Final Four il 22-23 febbraio con sede che sarà stabilità nelle prossime settimane.

Superlega, il programma della 1.a giornata

Cucine Lube Civitanova-Gas Sales Piacenza

Leo Shoes Modena-Kioene Padova

Calzedonia Verona-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

Vero Volley Monza-Allianz Milano

Consar Verona-Itas Trentino

Top Volley Latina-Sir Safety Conad Perugia

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Superlega, le date della stagione 2019-20

SuperLega Credem Banca

Inizio Regular Season

20 ottobre 2019

Termine Regular Season

29 marzo 2020

Play Off Scudetto

Quarti di Finale

1, 4/5, 11/12 aprile 2020

Semifinali

18, 20, 23, 25, 28 aprile 2020

Finali

1, 3, 7, 9, 12 maggio 2020

Supercoppa Italiana

31 ottobre – 1 novembre 2019

Semifinali

Cucine Lube Civitanova-Modena Volley

Sir Safety Conad Perugia-Itas Trentino

Coppa Italia



Quarti di Finale

22-23 gennaio 2020

Final Four

22-23 febbraio 2020