Campionato europeo pallavolo femminile, l’Italia vince contro la Slovenia 3-0 ( 27-25, 25-8, 25-17) e trova così la quarta vittoria consecutiva .

Una partita nella quale le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno sofferto nel primo set, letteralmente dominato nel secondo, ritrovato un’opposizione da parte della Slovenia solo nella prima parte del terzo parziale.

Mai facile trovar da subito il ritmo partita contro squadre abbordabili sulla carta ma che ci tengono sempre a fare ottima impressione quando di fronte hanno una Nazionale prestigiosa come quella azzurra.

Anche nella partita di questa sera contro la Slovenia di Alessandro Chiappini, le ragazze terribili hanno trovato qualche difficolta’ di troppo nel primo parziale.

Hanno invece messo il turbo nel secondo set chiuso in poco piu’ di un quarto d’ora addirittura 25-8, a concludere il set un grande ace di Paola Egonu. Bene in tutti i fondamentali nel secondo parziale, soprattutto il servizio mette in tremenda difficolta’ la ricezione della Slovenia.

Nel terzo parziale la reazione d’orgoglio delle avversarie nella prima parte del set, poi pero’ i valori in campo escono fuori, ancora molto bene il servizio azzurro, la partita viene condotta dalle ragazze terribili senza troppe difficolta’ fino al muro di capitan Chirichella che chiude 25-17 il parziale e regala così la vittoria all’Italia.

Bene la Nazionale pallavolo femminile in tutti i reparti, nota positiva la prestazione di Anna Danesi, una delle grandi protagoniste dell’argento mondiale in Giappone e che in questo europeo sta trovando meno spazio per la strepitosa forma di Raphaela Folie.

Arriva dunque dopo la vittoria contro Portogallo, Ucraina e Belgio il quarto successo dell’Italia, nessun set perso per strada, i segnali positivi per le prossime partite ci sono tutti.