Nazionale pallavolo femminile , l’Italia vola a Tokyo 2020, una squadra meravigliosa che ha letteralmente dominato il preolimpico di Catania, tre vittorie per 3-0 contro Kenya, Belgio e Olanda.

Proprio contro l’Olanda serviva una vittoria per volare a Tokyo, e’ arrivato un 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)che ha confermato quanto di buono visto nelle due partite precedenti.

Anche nella partita di questa sera tutto e’ andato per il meglio , l’Italia ha dimostrato anche di saper soffrire quando nel terzo parziale l’Olanda sul finale di set era riuscita a tornare in parità .

Pietrini chiamata a sostituire Bosetti costretta a uscire per un problema alla spalla si è fatta trovare pronta, una nota di merito in questo preolimpico certamente va fatta a Raphaela Folie che al rientro dal grave infortunio e ‘ stata una delle grandi artefici del successo azzurro.

Una tre giorni perfetta per la Nazionale pallavolo femminile iniziata con la vittoria schiacciante per 3-0 sul Kenya, proseguita con un altro 3-0 contro il temibile Belgio e completata dal capolavoro contro l’Olanda.

Le ragazze terribili della Nazionale pallavolo femminile staccano il pass per Tokyo 2020, il magico percorso iniziato lo scorso anno con l’argento mondiale in Giappone può dunque continuare .

C’era un po’ di preoccupazione alla vigilia di questo preolimpico dopo la prova tutt’altro che brillante alle Final Six di Volleyball Nations League.

I segnali positivi c’erano però già stati nel periodo di preparazione ad Alassio e nei test-match contro la Turchia , le motivazioni hanno poi fatto il resto .

Questo preolimpico metteva sul piatto qualcosa di davvero importante e queste ragazze terribili hanno dimostrato che nelle partite che contano per davvero difficilmente sbagliano .