Pallavolo femminile , le squadre qualificate per Tokyo 2020 e che quindi hanno già staccato il pass per le Olimpiadi del prossimo anno al momento sono sette contando anche il Giappone, padrone di casa e quindi già sicuro della partecipazione .

Come per l’Italia, sono stati i tornei preolimpici conclusisi la scorsa domenica a consegnare i preziosi pass.

Gli altri cinque posti a disposizione verranno assegnati attraverso i tornei di qualificazione continentale .

Le squadre qualificate

Pallavolo femminile , le squadre qualificate per Tokyo 2020 sono : Serbia, Cina, Stati Uniti,

Brasile , Russia e naturalmente Italia.

Al gruppo delle squadre di pallavolo femminile , lo dicevamo, che parteciperanno ai prossimi Giochi Olimpici c’e ‘ anche da aggiungere il Giappone paese organizzatore .

Il sogno di una medaglia

Pallavolo femminile, le squadre qualificate per Tokyo 2020 sono di assoluto livello, tra quel gruppo probabilmente c’e ‘ già la prossima vincitrice dell’oro olimpico .

Il sogno azzurro per la Nazionale pallavolo femminile un oro olimpico che se ovviamente e’ il traguardo più difficile a livello sportivo da raggiungere per una squadra , può rappresentare uno stimolo importante nel percorso di avvicinamento alla competizione .

Sognare in grande e’ lecito , lo scorso mondiale ha evidenziato come la nostra Nazionale pallavolo femminile se la possa giocare contro tutti , l’autorita ‘ con la quale si e’ vinto contro una squadra di primissimo livello come l’Olanda testimonia il valore di questa squadra .