Volley, torneo Preolimpico: il calendario dell’Italvolley femminile

Finalmente è arrivato il weekend decisivo per l’Italvolley femminile che da oggi fino a domenica si giocherà (a Catania) nel torneo Preolimpico la possibilità di qualificarsi per Tokyo 2020.

Il ct Davide Mazzanti ha convocato 14 giocatrici confermando il blocco che ha permesso all’Italia di ottenere la medaglia d’argento lo scorso ottobre ai campionati del mondo, battuta solamente in finale dalla Serbia.

Preolimpico, Italvolley femminile: le 14 convocate

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

OPPOSTI: Paola Egonu, Indre Sorokaite

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie



LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale

Ovviamente la stella della nazionale azzurra è l’opposta Paola Egonu che dovrà cercare di fare la differenza in un girone che si preannuncia non facile, perchè tolto il Kenya che sulla carta è la squadra più debole, Belgio e Olanda daranno filo da torcere alle nostre ragazze che però avranno la possibilità di giocare davanti al pubblico amico. In un raggruppamento equilibrato non saranno ammessi errori perchè anche una sola sconfitta potrebbe rivelarsi fatale considerando che si qualificherà alle Olimpiadi solamente la prima classificata; mentre se dovesse andare male ci sarà un’ultima possibilità a gennaio nel torneo Europeo.

L’Italia sarà impegnata sempre alle ore 21.15 al PalaCatania (4500 spettatori) e questa sera debutterà contro il Kenya, sabato match con il Belgio, mentre domenica gran finale contro l’Olanda che potrebbe essere decisiva in ottica qualificazione.

Preolimpico, il calendario degli incontri

VENERDÌ 2 AGOSTO

18.00 Olanda-Belgio

21.15 Italia-Kenya

SABATO 3 AGOSTO

18.00 Olanda-Kenya

21.15 Italia-Belgio

DOMENICA 4 AGOSTO

18.00 Belgio-Kenya

21.15 Italia-Olanda

Preolimpico, diretta tv e streaming

Tutti i match dell’Italia andranno in onda in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play.