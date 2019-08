Volley, torneo Preolimpico: il calendario dell’Italvolley maschile

Per la nazionale azzurra maschile di volley sta arrivando il weekend del torneo preolimpico dove si giocherà la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e lo farà a al PalaFlorio di Bari incontrando Camerun (venerdì 9), Australia (sabato 10) e Serbia (domenica 11). Presumibilmente quella contro i serbi sarà la gara che deciderà il primo posto del girone che darà il pass Olimpico, visto l’enorme differenza tecnica che c’è contro gli africani e oceanici.

Preolimpico, Italvolley maschile: i convocati

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

OPPOSTI: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Oleg Antonov, Daniele Lavia

CENTRALI: Simone Anzani, Matteo Piano, Roberto Russo, Alberto Polo

LIBERI: Nicola Pesaresi, Fabio Balaso, Massimo Colaci

Entro questa sera il tecnico degli azzurri Gianlorenzo Blengini dovrà tagliare un giocatore per arrivare ai fatidici quattordici che saranno presenti nella tre giorni barese. Molto probabilmente sarà escluso uno dei tre liberi, ma entro oggi si saprà ufficialmente.

L’Italia dovrà cercare di vincere le prime due gare sprecando meno energie possibili in vista della super sfida contro la Serbia, che lo scorso 26 settembre ha sconfitto gli azzurri per 3-0 a Torino nelle Final Six decretando di fatto l’eliminazione dei ragazzi di Blengini dalla semifinali. I serbi hanno un’ottima squadra che può avvalersi di giocatori del calibro di Atanasijevic, Petric e Kovacevic, solo per citarne alcuni e dunque Zaytsev e compagni devono sfruttare al massimo il calore del pubblico di Bari che riempirà il PalaFlorio per questa qualificazione che farebbe il paio con quella della Nazionale femminile di Davide Mazzanti ottenuta domenica scorsa contro l’Olanda nel match decisivo. Tutte le tre gare dell’Italia si giocheranno alle ore 21.15.

Se dovesse andare male questo torneo preolimpico, a gennaio ci sarà un’ultima occasione nel torneo europeo, ma speriamo veramente che non ce ne sia bisogno, considerando che la nostra Nazionale di volley maschile è dalle Olimpiadi di Montreal 1976 che non manca un edizione dei Giochi a cinque cerchi.

Preolimpico, il calendario degli incontri

VENERDÌ 9 AGOSTO

18.00 Australia-Serbia

21.15 Italia-Camerun

SABATO 10 AGOSTO

18.00 Serbia-Camerun

21.15 Italia-Australia

DOMENICA 11 AGOSTO

18.00 Australia-Camerun

21.15 Italia-Serbia