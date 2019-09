Campionato europeo pallavolo femminile, l’Italia di Mazzanti vince la medaglia di bronzo superando la Polonia per 3-0 ( 25-23, 25-20, 26-24)

La volevano questa medaglia le ragazze terribili, cancellare la delusione della semifinale persa ieri contro la Serbia era l’imperativo.

Le azzurre hanno chiuso il primo set 25-23 dimostrando probabilmente di non aver ancora del tutto scrollato di dosso le scorie della semifinale persa.

Un secondo set, interrotto all’inizio per un problema all’impianto di illuminazione , letteralmente dominato per tre quarti di parziale, le azzurre erano avanti 22-13. Poi lo spettro dei cali di concentrazione e dei black out in attacco che hanno un po’ caratterizzato questo campionato europeo pallavolo femminile si e’ materializzato con Mazzanti costretto a chiamare il time-out sul 24-20 per l’Italia.

A quel punto un bell’attacco di Paola Egonu ha regalato il 25-20 che ha chiuso il set e arginato il tentativo di rimonta delle polacche.

Equilibrio a inizio terzo set, Sorokaite da posto 4 per il 3-3.

Entra Fahr sul 6-6 al posto di Folie , Wolosz con un tocco di seconda trova l’8-10, Egonu in una fase di difficolta’ azzurra attacca per il 12-13, -1 Italia.

Si gioca punto a punto, una grande difesa di Fahr getta le basi per l’attacco di Sorokaite che trova il mani out e il 16-15, torna avanti l’Italia.

Grande equilibrio, la Polonia resiste , Sylla riporta avanti le ragazze terribili con un attacco da posto 4 che vale il 20-19 e costringe la Polonia al time out.

Il break giova alle avversarie che grazie al muro su Egonu vanno in vantaggio, 20-21.

Il finale di set e’ durissimo, un bellissimo primo tempo di Fahr porta il punteggio sul 23-23, il ritmo si spezza a favore delle ragazze terribili grazie alla pipe di Sylla che vale il 25-24 e Paola Egonu conclude nel migliore dei modi con un ace che vale il 26-24 e regala il bronzo alle azzurre.