Campionato europeo pallavolo maschile, le dichiarazioni azzurre dopo la sconfitta contro la Francia ammettono la superiorità dimostrata ieri sera dai transalpini che con una grandissima prestazione sono riusciti a staccare il pass per le semifinali .

Un campionato europeo pallavolo maschile che aveva gia’ nella fase a gironi visto la sfida tra Italia e Francia, in quell’occasione i ragazzi di Chicco Blengini persero 3-1 e la sensazione generale gia’ in quell’occasione era che gli azzurri avrebbero dovuto migliorare la propria qualità di gioco per superare i transalpini.

Così ieri sera non e’ stato, Ngapeth e compagni hanno stravinto 3-0 (25-16, 27-25, 25-14), il grande rammarico non essere riusciti sul 24-22 del secondo set a vincere il parziale che probabilmente avrebbe potuto cambiare gli equilibri del match.

Le dichiarazioni azzurre dopo la sconfitta contro la Francia

Queste le dichiarazioni del ct Gianlorenzo Chicco Blengini apparse sul sito della Federazione italiana pallavolo : ” Dispiace per come sono andate le cose. Non siamo quasi mai stati in grado di esprimerci e siamo stati quasi sempre in difficolta’. Certo rimane il rammarico per quel secondo set che forse ci avrebbe dato la possibilità di riaprire la gara ; ma questo e’ lo sport e le cose sono andate così .

Abbiamo provato a cambiare qualcosa anche con quel cambio tattico, ma questa sera per noi proprio non era serata evidentemente. La Francia ha comunque giocato una grande gara e ha meritato . ”

Zaytsev : ” Il rammarico piu’ grande e’ per quel secondo set che ci avrebbe potuto dare qualche chance in piu’ ma abbiamo commesso degli errori nel finale. Sono personalmente dispiaciuto per i miei errori, ma e’ andata così ; davvero peccato .