Campionato europeo pallavolo maschile, sale l’attesa per il quarto di finale contro la Francia.

Buona la prestazione degli azzurri nell’ottavo di finale vinto per 3-0 (25-22, 25-18, 25-21) contro la Turchia , dopo un po’ di difficolta’ nel primo set, i ragazzi di Chicco Blengini sono infatti riusciti a controllare match e passaggio del turno.

Nota di merito per Gabriele Nelli che, chiamato a sostituire Ivan Zaytsev nel primo set , anche lo zar vittima come Giannelli, Lavia e Colaci di problemi di virosi gastroenterica, ha chiuso il match con 14 punti.

Domani sera martedì 24 Settembre alle ore 21,00 match tutto da vivere a Nantes contro la Francia, sara’ questa infatti la sfida del quarto di finale degli azzurri in questo campionato europeo pallavolo maschile.

Si incontrano nuovamente quindi le due nazionali dopo la partita della fase a gironi .

In quell’occasione a spuntarla era stata la Francia che grazie a quella vittoria per 3-1, la quinta per i transalpini nella prima fase del campionato europeo pallavolo maschile , era riuscita a mantenere la testa del Pool.

Tutto azzerato naturalmente in vista della sfida di Nantes di domani sera, l’Italia di Chicco Blengini ha tutti i numeri per passare in semifinale, certo servira’ una grande partita perché i francesi hanno dimostrato di essere in grande forma in questo campionato europeo pallavolo maschile.

Da ricordare che all’Italia si e’ aggregato Oreste Cavuto dopo l’infortunio che ha costretto Filippo Lanza ad abbandonare il campionato europeo pallavolo maschile.

Le dichiarazioni degli azzurri dopo la vittoria contro la Turchia

Queste le dichiarazioni del ct Gianlorenzo Blengini : ” Una buona Italia che voleva vincere questa partita. Credo si sia visto come i ragazzi abbiano stretto i denti non solo nel primo set, ma anche quando sono subentrati dei problemi. Sono felice di come tutti quelli che sono stati chiamati in causa abbiano dato il loro contributo. Tutti sanno di essere funzionali alla causa. Ora martedì per battere la Francia dovremo fare una partita migliore della scorsa settimana ma soprattutto sara’ necessario superarci in alcuni aspetti del nostro gioco . ”

Gabrielle Nelli : ” Siamo dove volevamo essere e per questo siamo contenti. Questa sera siamo partiti un po’ contratti, ma poi con il passare dei minuti siamo riusciti a rimetterci in carreggiata. Io sono contento del mio lavoro e del contributo che sono riuscito a dare; il nostro obiettivo era quello di poter affrontare nuovamente la Francia e ce l’abbiamo fatta. Martedì ci aspetta un’altra battaglia. ”