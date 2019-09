Europei volley femminili, oggi in programma le semifinali: le azzurre contro la Serbia

Dal 23 agosto all’8 settembre (giorno della finale) si disputeranno gli Europei 2019 di volley femminile che in questa edizione vedrà due novità molto importanti, la prima delle quali è quella che si giocherà in quattro nazioni ovvero Polonia, Slovenia, Turchia ed Ungheria; la seconda vedrà al via ventiquattro Nazionali, invece delle classiche sedici delle scorse edizioni.

L‘Italia del ct Davide Mazzanti vice campione del Mondo parte sulla carta tra le favorite; sicuramente la candidata numero uno per il titolo continentale è la Serbia campione del Mondo e campione d’Europa ma bisognerà fare attenzione anche a Olanda, Russia e Turchia. Nell’ultima edizione della rassegna continentale giocata nel 2017 le azzurre chiusero con un deludente quinto posto, mentre il podio finale è stato Serbia, Olanda e Turchia.

La Nazionale italiana giocherà in Polonia (Lodz) inserita nella Pool B insieme a Portogallo, Ucraina, Belgio, Slovenia e Polonia, avversarie che saranno affrontate con questa sequenza e le prime quattro di ogni raggruppamento si qualificheranno per gli ottavi di finale che si giocheranno domenica 1 settembre.

Europei volley femminile, il calendario completo

Venerdì 23 agosto



13.30: Francia-Bulgaria (Pool A) 3-2 (25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13)

14.00: Belgio-Ucraina (Pool B) 3-0 (25-10, 25-19, 25-22)

14.30: Svizzera-Germania (Pool D) 0-3 (16-25, 19-25, 21-25)

15.00: Croazia-Azerbaijan (Pool C) 2-3 (13-25, 25-20, 25-22, 24-26, 15-17) 16.00: Serbia-Finlandia (Pool A) 3-0 (25-17, 25-15, 25-17) 17.00: Bielorussia-Russia (Pool D) 0-3 (24-26, 16-25, 22-25) 17.30: Italia-Portogallo (Pool B) 3-0 (25-15, 25-14, 25-13) 17.30: Olanda-Romania (Pool C) 3-0 (25-21, 25-18, 25-9) 19.00: Turchia-Grecia (Pool A) 3-0 (25-21, 25-18, 25-8) 20.00: Slovacchia-Spagna (Pool D) 3-0 (26-24, 29-27, 25-18) 20.30: Polonia-Slovenia (Pool B) 3-0 (25-12, 25-22, 25-23) 20.30: Ungheria-Estonia (Pool C) 3-0 (25-15, 25-17, 25-15) Sabato 24 agosto 16.00: Francia-Grecia (Pool A) 0-3 (12-25, 21-25, 21-25) 17.30: Germania-Spagna (Pool D) 3-1 (15-25, 25-19, 31-29, 25-18) 18.00: Belgio-Slovenia (Pool B) 3-0 (25-13, 25-21, 25-20) 18.00: Estonia-Croazia (Pool C) 1-3 ( 18-25, 17-25, 28-26, 12-25) 18.30: Finlandia-Turchia (Pool A) 2-3 (24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 15-10) 20.00: Svizzera-Slovacchia (Pool D) 0-3 (20-25, 16-25, 22-25) 20.30: Portogallo-Polonia (Pool B) 0-3 (14-25, 16-25, 11-25) 20.30: Romania-Ungheria (Pool C) 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) Domenica 25 agosto 15.30: Azerbaijan-Olanda (Pool C) 0-3 (15-25, 23-25, 23-25) 16.00: Bulgaria-Serbia (Pool A) 1-3 (25-16, 21-25, 20-25, 16-25) 17.30: Spagna-Bielorussia (Pool D) 3-1 (25-22, 25-22, 15-25, 25-17) 18.00: Slovenia-Portogallo (Pool B) 3-0 (25-21, 25-20, 25-9) 18.00: Estonia-Romania (Pool C) 1-3 (23-25, 32-30, 19-25, 21-25) 18.30: Grecia-Finlandia (Pool A) 3-1 (26-24, 15-25, 25-21, 27-25) potrebbe interessarti anche Serbia-Portogallo streaming e diretta tv Qualificazioni Europei, dove vederla oggi 7 settembre 20.00: Russia-Svizzera (Pool D) 3-0 (28-26, 25-19, 25-9) 21.00: Ucraina-Italia (Pool B, a Lodz) 0-3 (16-25, 18-25, 10-25) Lunedì 26 agosto 16.00: Francia-Serbia (Pool A) 1-3 (19-25, 13-25, 27-17, 23-25) 17.30: Germania-Russia (Pool D) 3-2 (18-25, 25-21, 25-23, 14-25, 15-11) 18.00: Italia-Belgio (Pool B) 3-0 (25-18, 25-21, 25-23) 18.00: Olanda-Croazia (Pool C) 3-0 (25-16, 25-18, 25-23) 18.30: Turchia-Bulgaria (Pool A) 3-1 (25-21, 25-11, 20-25, 25-18) 20.00:Slovacchia-Bielorussia (Pool D) 3-2 (22-25, 22-25, 25-17, 25-18, 16-14) 20.30: Ungheria-Azerbaijan (Pool C) 0-3 (21-25, 15-25, 22-25) 21.00: Polonia-Ucraina (Pool B) 3-1 (20-25, 25-11, 25-22, 25-15) Martedì 27 agosto

16.00: Finlandia-Francia (Pool A) 3-1 (25-21, 25-14, 22-25, 25-18) 17.30: Spagna-Svizzera (Pool D) 3-2 (22-25, 21-25, 26-24, 25-22, 15-13) 18.00: Portogallo-Belgio (Pool B) 1-3 (13-25, 26-24, 20-25, 11-25) 18.00: Olanda-Estonia (Pool C) 3-0 (25-18, 15-12, 25-10) 18.30: Grecia-Bulgaria (Pool A) 0-3 (22-25, 17-25, 17-25) 20.00: Germania-Slovacchia (Pool D) 3-1 (25-22, 26-28, 25-18, 25-21) 20.30: Romania-Croazia (Pool C) 1-3 (21-25, 25-23, 18-25, 22-25) 21.00: Italia-Slovenia (Pool B) 3-0 (27-25, 25-8, 25-17) Mercoledì 28 agosto 15.30: Azerbaijan-Estonia (Pool C) 3-2 (25-20, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11) 16.00: Serbia-Grecia (Pool A) 3-0 (25-21, 25-17, 25-21) 17.30: Russia-Spagna (Pool D) 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) 17.30: Belgio-Polonia (Pool B) 3-2 (20-25, 27-25, 20-25, 25-21, 17-15) 18.00: Croazia-Ungheria (Pool C) 3-0 (25-20, 25-23, 35-33) 18.30: Francia-Turchia (Pool A) 0-3 (19-25, 19-25, 16-25) 20.00: Ucraina-Slovenia (Pool B) 2-3 (25-22, 21-25, 25-18, 21-25, 8-15) 20.00: Germania-Bielorussia (Pool D) 3-0 (25-10, 25-15, 25-15) Giovedì 29 agosto



15.30: Romania-Azerbaijan (Pool C) 0-3 (15-25, 14-25, 21-25) potrebbe interessarti anche European Qualifiers, il programma di oggi 7 settembre: Serbia-Portogallo il clou 15.30: Slovacchia-Russia (Pool D) 0-3 (14-25, 9-25, 12-25) 16.00: Bulgaria-Finlandia (Pool A) 3-0 (25-14, 25-21, 25-19) 18.00: Ungheria-Olanda (Pool C) 0-3 (17-25, 13-25, 15-25) 18.00: Portogallo-Ucraina (Pool B) 0-3 (22-25, 15-25, 20-25) 18.00: Svizzera-Bielorussia (Pool D) 3-1 (19-25, 25-18, 29-27, 25-21) 18.30: Turchia-Serbia (Pool A) 1-3 (25-23, 19-25, 22-25, 22-25) 20.30: Polonia-Italia (Pool B) 3-2 (25-14, 19-25, 13-25, 25-21, 15-12) Domenica 1 settembre 16.30: Serbia-Romania (A) 3-0 (25-20, 25-17, 25-23) 18.30: Azerbaijan-Bulgaria (B) 0-3 (12-25, 16-25, 23-25) 18.00: Italia-Slovacchia (C) 3-0 (25-20, 25-23, 25-20) 15.30: Russia-Belgio (D) 1-3 (25-22, 25-15, 21-25, 25-22) 18.30: Turchia-Croazia (E) 3-2 (26-24, 18-25, 31-33, 25-22, 16-14) 16.00: Olanda-Grecia (F) 3-0 (25-21, 25-23, 25-12) 20.30: Polonia-Spagna (G) 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) 18.00: Germania-Slovenia (H) 3-0 (25-21, 25-15, 25-19) Mercoledì 4 settembre

16.00 Serbia-Bulgaria 3-0 (25-19, 25-18, 28-26) 18.00 Italia-Russia 3-1 (25-27, 25-22, 27-25, 25-21) 18.30 Turchia-Olanda 3-0 (25-20, 25-22, 25-20) 20.30 Polonia-Germania 3-2 (22-25, 2516, 25-19, 17-26, 15-11) Sabato 7 settembre 16.00 Serbia-Italia 18.30 Turchia-Polonia Domenica 8 settembre In programma le finali 3°-4° e 1°-2° posto

Classifica finale

1)

2)

3)

4)

5) Olanda

6) Germania

7) Russia

8) Bulgaria

9) Belgio

10) Azerbaigian

11) Croazia

12) Slovacchia

13) Romania

14) Grecia

15) Spagna

16) Slovenia

17) Ucraina

18) Finlandia

19) Svizzera

20) Ungheria

21) Francia

22) Bielorussia

23) Estonia

24) Portogallo