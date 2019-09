Dal 23 agosto all’8 settembre (giorno della finale) si disputeranno gli Europei 2019 di volley femminile che in questa edizione vedrà due novità molto importanti, la prima delle quali è quella che si giocherà in quattro nazioni ovvero Polonia, Slovenia, Turchia ed Ungheria; la seconda vedrà al via ventiquattro Nazionali, invece delle classiche sedici delle scorse edizioni.

L‘Italia del ct Davide Mazzanti vice campione del Mondo parte sulla carta tra le favorite; sicuramente la candidata numero uno per il titolo continentale è la Serbia campione del Mondo e campione d’Europa ma bisognerà fare attenzione anche a Olanda, Russia e Turchia. Nell’ultima edizione della rassegna continentale giocata nel 2017 le azzurre chiusero con un deludente quinto posto, mentre il podio finale è stato Serbia, Olanda e Turchia.

La Nazionale italiana giocherà in Polonia (Lodz) inserita nella Pool B insieme a Portogallo, Ucraina, Belgio, Slovenia e Polonia, avversarie che saranno affrontate con questa sequenza e le prime quattro di ogni raggruppamento si qualificheranno per gli ottavi di finale che si giocheranno domenica 1 settembre.

Venerdì 23 agosto



13.30: Francia-Bulgaria (Pool A) 3-2 (25-20, 13-25, 25-15, 19-25, 15-13)

14.00: Belgio-Ucraina (Pool B) 3-0 (25-10, 25-19, 25-22)

14.30: Svizzera-Germania (Pool D) 0-3 (16-25, 19-25, 21-25)

0-3 (16-25, 19-25, 21-25) 16.00: Serbia-Finlandia (Pool A) 3-0 (25-17, 25-15, 25-17) 17.00: Bielorussia-Russia (Pool D) 0-3 (24-26, 16-25, 22-25) 17.30: Italia-Portogallo (Pool B) 3-0 (25-15, 25-14, 25-13) 17.30: Olanda-Romania (Pool C) 3-0 (25-21, 25-18, 25-9) 19.00: Turchia-Grecia (Pool A) 3-0 (25-21, 25-18, 25-8) 20.00: Slovacchia-Spagna (Pool D) 3-0 (26-24, 29-27, 25-18) 20.30: Polonia-Slovenia (Pool B) 3-0 (25-12, 25-22, 25-23) 20.30: Ungheria-Estonia (Pool C) 3-0 (25-15, 25-17, 25-15) Sabato 24 agosto 16.00: Francia-Grecia (Pool A) 0-3 (12-25, 21-25, 21-25) 17.30: Germania-Spagna (Pool D) 3-1 (15-25, 25-19, 31-29, 25-18) 18.00: Belgio-Slovenia (Pool B) 3-0 (25-13, 25-21, 25-20) 18.00: Estonia-Croazia (Pool C) 1-3 ( 18-25, 17-25, 28-26, 12-25) 18.30: Finlandia-Turchia (Pool A) 2-3 (24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 15-10) 20.00: Svizzera-Slovacchia (Pool D) 0-3 (20-25, 16-25, 22-25) 20.30: Portogallo-Polonia (Pool B) 0-3 (14-25, 16-25, 11-25) 20.30: Romania-Ungheria (Pool C) 3-1 (25-23, 21-25, 26-24, 25-22) Domenica 25 agosto 15.30: Azerbaijan-Olanda (Pool C) 0-3 (15-25, 23-25, 23-25) 16.00: Bulgaria-Serbia (Pool A) 1-3 (25-16, 21-25, 20-25, 16-25) 17.30: Spagna-Bielorussia (Pool D) 3-1 (25-22, 25-22, 15-25, 25-17) 18.00: Slovenia-Portogallo (Pool B) 3-0 (25-21, 25-20, 25-9) 18.00: Estonia-Romania (Pool C) 1-3 (23-25, 32-30, 19-25, 21-25) 18.30: Grecia-Finlandia (Pool A) 3-1 (26-24, 15-25, 25-21, 27-25) 20.00: Russia-Svizzera (Pool D) 3-0 (28-26, 25-19, 25-9) 21.00: Ucraina-Italia (Pool B, a Lodz) 0-3 (16-25, 18-25, 10-25) Lunedì 26 agosto 16.00: Francia-Serbia (Pool A) 1-3 (19-25, 13-25, 27-17, 23-25) 17.30: Germania-Russia (Pool D) 3-2 (18-25, 25-21, 25-23, 14-25, 15-11) 18.00: Italia-Belgio (Pool B) 3-0 (25-18, 25-21, 25-23) 18.00: Olanda-Croazia (Pool C) 3-0 (25-16, 25-18, 25-23) 18.30: Turchia-Bulgaria (Pool A) 3-1 (25-21, 25-11, 20-25, 25-18) 20.00:Slovacchia-Bielorussia (Pool D) 3-2 (22-25, 22-25, 25-17, 25-18, 16-14) 20.30: Ungheria-Azerbaijan (Pool C) 0-3 (21-25, 15-25, 22-25) 21.00: Polonia-Ucraina (Pool B) 3-1 (20-25, 25-11, 25-22, 25-15) Martedì 27 agosto

16.00: Finlandia-Francia (Pool A) 3-1 (25-21, 25-14, 22-25, 25-18) 17.30: Spagna-Svizzera (Pool D) 3-2 (22-25, 21-25, 26-24, 25-22, 15-13) 18.00: Portogallo-Belgio (Pool B) 1-3 (13-25, 26-24, 20-25, 11-25) 18.00: Olanda-Estonia (Pool C) 3-0 (25-18, 15-12, 25-10) 18.30: Grecia-Bulgaria (Pool A) 0-3 (22-25, 17-25, 17-25) 20.00: Germania-Slovacchia (Pool D) 3-1 (25-22, 26-28, 25-18, 25-21) 20.30: Romania-Croazia (Pool C) 1-3 (21-25, 25-23, 18-25, 22-25) 21.00: Italia-Slovenia (Pool B) 3-0 (27-25, 25-8, 25-17) Mercoledì 28 agosto 15.30: Azerbaijan-Estonia (Pool C) 3-2 (25-20, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11) 16.00: Serbia-Grecia (Pool A) 3-0 (25-21, 25-17, 25-21) 17.30: Russia-Spagna (Pool D) 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) 17.30: Belgio-Polonia (Pool B) 3-2 (20-25, 27-25, 20-25, 25-21, 17-15) 18.00: Croazia-Ungheria (Pool C) 3-0 (25-20, 25-23, 35-33) 18.30: Francia-Turchia (Pool A) 0-3 (19-25, 19-25, 16-25) 20.00: Ucraina-Slovenia (Pool B) 2-3 (25-22, 21-25, 25-18, 21-25, 8-15) 20.00: Germania-Bielorussia (Pool D) 3-0 (25-10, 25-15, 25-15) Giovedì 29 agosto



15.30: Romania-Azerbaijan (Pool C) 0-3 (15-25, 14-25, 21-25) 15.30: Slovacchia-Russia (Pool D) 0-3 (14-25, 9-25, 12-25) 16.00: Bulgaria-Finlandia (Pool A) 3-0 (25-14, 25-21, 25-19) 18.00: Ungheria-Olanda (Pool C) 0-3 (17-25, 13-25, 15-25) 18.00: Portogallo-Ucraina (Pool B) 0-3 (22-25, 15-25, 20-25) 18.00: Svizzera-Bielorussia (Pool D) 3-1 (19-25, 25-18, 29-27, 25-21) 18.30: Turchia-Serbia (Pool A) 1-3 (25-23, 19-25, 22-25, 22-25) 20.30: Polonia-Italia (Pool B) 3-2 (25-14, 19-25, 13-25, 25-21, 15-12) Domenica 1 settembre 16.30: Serbia-Romania (A) 18.30: Azerbaijan-Bulgaria (B) 18.00: Italia-Slovacchia (C) 15.30: Belgio-Russia (D) 18.30: Turchia-Croazia (E) 16: Olanda-Grecia (F) 20.30: Polonia-Spagna (G) 18: Germania-Slovenia (H) Mercoledì 4 settembre

1) A-B 2) C-D 3) E-F 4) G-H Sabato 7 settembre Vincente 1-vincente 3 Vincente 2-vincente 4 Domenica 8 settembre In programma le finali 3°-4° e 1°-2° posto