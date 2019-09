Volley Europei femminili, Italia-Polonia: dove vedere la finale 3°-4° posto in tv e streaming, oggi 8 settembre

Oggi pomeriggio alle ore 16 al Baskent Voleybal Salonu di Ankara (Turchia), Italia-Polonia si sfideranno per la finale 3°-4° posto degli Europei di volley femminile.

Italia-Polonia, presentazione del match

Purtroppo le azzurre del ct Davide Mazzanti non sono riuscite a battere la forte Serbia in semifinale perdendo per 3-1; un match giocato tra alti e bassi ma costellato da alcuni errori di troppo che con la squadra favorita del torneo sono stati fatali. Tuttavia l’Italia ha la possibilità di salire sul gradino più basso del podio conquistando la medaglia di bronzo, medaglia che manca nella manifestazione continentale dal 2009 quando in Polonia conquisto l’oro grazie alla vittoria con un netto 3-0 in finale contro l’Olanda.

La Polonia invece è stata sconfitta in semifinale dalle padrone di casa della Turchia, un risultato che ci poteva stare considerato anche il fattore campo avverso; anche la Nazionale di Jacek Nawrocki non va sul podio dal 2009 quando riuscì a vincere il bronzo davanti il proprio pubblico con la vittoria nella finalina per 3-0 contro la Germania. L’Italia sulla carta parte leggermente favorita anche se va considerato che in una finale 3°-4° posto può sempre succedere di tutto; le due squadre si sono incontrate in questa edizione nell’ultima giornata della prima fase con le azzurre che hanno perso 3-2, ricordiamo che però le azzurre una volta portatesi avanti per 2-1 avevano aritmeticamente vinto il girone davanti proprio alle avversarie odierne e dunque è un precedente da non tenere troppo in considerazione.

Ricordiamo che alla fine di questo match, si giocherà la finale 1°-2° posto tra Turchia-Serbia.

Italia-Polonia, diretta tv e streaming

Il match tra Italia-Polonia (inizio ore 16) valido per gli ottavi di finale del campionato europeo sarà visibile su Rai 2 con collegamento a partite dalle ore 15.50 con telecronaca a cura di di Maurizio Colantoni e il commento tecnico affidato alla giocatrice ancora in attività Francesca Piccinini, che a fine competizione dovrà deciderà se smettere di giocare oppure continuare. Ci sarà la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

Il pre e post match sarà preceduto e seguito dallo studio speciale condotto da Simona Rolandi con la partecipazione dell’ex pallavolista Consuelo Mangifesta, già insieme nell’ultimo Mondiale.

SEGUI ITALIA-POLONIA IN DIRETTA STREAMING SU DAZN