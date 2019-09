Volley Europei maschili, Francia-Italia: dove vedere il match in tv e streaming, oggi 18 settembre

Francia-Italia, presentazione del match

Quello tra galletti e azzurri sarà la gara decisiva per il raggruppamento perchè entrambe le squadre sono a punteggio pieno con 12 punti in 4 match avendo sconfitto Portogallo, Grecia, Romania e Polonia e chi avrà la meglio questa sera vincerà il girone A incontrando la quarta classificata del girone C, mentre la perdente giocherà contro la terza (sempre del girone C) negli ottavi di finale in programma sabato 21.

I padroni di casa fino ad ora non hanno perso nemmeno un set dimostrando un ottimo stato di forma nonostante in questa prima fase la stella Ngapeth non ha giocato per un risentimento muscolare accusato prima del’inizio della competizione; nella formazione allenata da Laurent Tillie ci sono alcuni giocatori che conoscono bene il campionato italiano come Toniutti, (ex Ravenna), Tillie (ex Modena), Le Roux (ex Piacenza e Modena), Grebennikov (ex Macerata ed ora a Trento) e Lyneel (ex Ravenna). La Francia che nel 2017 ha vinto la World League, nell’ultimo Europeo (sempre 2017) ha ottenuto un deludente nono posto e vorrà cercare il riscatto davanti al proprio pubblico e riuscire a bissare il successo del 2015 (l’unico fino ad ora della propria storia) quando sconfisse nella finale di Sofia la Slovenia con un netto 3-0.

Gli azzurri fino a questo momento hanno avuto un pò più di alti e bassi con cali di concentrazione che gli hanno fatto perdere, tranne che nel primo match contro il Portogallo (vinto 3-0), un set a partita e ovviamente questa sera non saranno ammessi errori perchè gli avversari sono di tutt’altra levatura. Gli uomini di punta, ovvero Zaytsev, Juantorena e Giannelli dovranno prendere per mano la squadra e tentare la vittoria che sarebbe molto importante non solo per la classifica ma anche dal punto di vista psicologico.

L’ultimo scontro diretto si è giocato lo scorso 29 giugno a Brasilia in Nations League quando la Francia vinse per 3-1 nella penultima giornata della competizione.

Francia-Italia, diretta tv e streaming

Il match tra Francia-Italia (inizio ore 20.30) valido per l’ultima giornata del girone A del campionato europeo sarà visibile inizialmente su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre) con collegamento a partite dalle ore 20.25, con telecronaca a cura di di Maurizio Colantoni e e il commento tecnico affidato all’ex giocatore Andrea Lucchetta. Alle ore 21.05 la gara passerà fino alla fine su Rai 2.

Ci sarà inoltre la possibilità di vedere l’incontro anche in diretta streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.

SEGUI FRANCIA-ITALIA, MATCH EUROPEI VOLLEY IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

L’incontro tra Francia-Italia con telecronaca degli ex giocatori Andrea Zorzi e Alberto Cisolla, si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN che trasmetterà tutti i match degli azzurri e anche alcune gare delle altre Nazionali.

La gara sarà visibile su diversi dispositivi come ad esempio pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.