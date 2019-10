Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova 0-3

La Allianz Powervolley Milano di coach Piazza nella gara di esordio nell’Allianz Cloud davanti al pubblico amico accorso numeroso a sostenere i propri beniamini grazie ad una serie di errori soprattutto al servizio ed in contrattacco facilità il gioco dei cucinieri che con un Juantorena scatenato fanno propria la gara. I ragazzi di coach Piazza hanno provato in alcuni tratti a rientrare in partita ma sicuramente l’assenza di Piano e di Alletti resosi indisponibile all’ultimo minuto hanno pesato non poco nell’economia della gara.

1° set: si gioca punto a punto sino al 3-3 ad opera di Nimir quando Civitanova mette la freccia per il sorpasso e con un ace di Leal fa 5-9 per poi allungare ulteriormente 6-13 con muro di Juantorena su Nimir. Milano prova a reagire e il muro di Nimir fa 10-13 costringendo De Giorgi a fermare il gioco. Al rientro Milano accorcia ulteriormente con Petric 12-13 ma prima un errore di Clevenot e poi di Pesaresi spianano la strada ai cucinieri che con un primo tempo di Simon fanno 17-21 per poi allungare 21-24 e far proprio il set con Petric che mette al servizio la palla a rete.

2° set: fa ancora fatica Milano anche se con Clevenot 8-7 prova a dare una svolta che però si rivela subito momentanea. Infatti prima la pipe di Juantorena fa 9-11 e poi il muro di Simon 12-16. Da qui la volata finale dei ragazzi di De Giorgi che con Leal si portano sul 14-22 per poi con l’ace di Juantorena fare 14-22 e con un muro su Nimir chiudere 15-25.

3° set: buona la partenza di Milano che con Nimir si porta sul 2-0. La reazione della Lube però non si fa attendere e costringe Milano a giocare punto a punto sino al 5-5 quando un errore di Kozamernik ed un muro di Simon su Petric fanno 5-7 e tempo Milano. Al rientro i ragazzi di Piazza sono costretti ad inseguire e con tre ace di Juantorena 11-17 vedono allontanarsi ogni speranza di ritornare nel set e nella partita che con un primo tempo di Anzani si chiude 20-25.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli 3, Clevenot 5, Kozamernik 3, Abdel-Aziz Nimir 13, Petric 14, Gironi 1, Weber 1, Basic, Pesaresi (L). N.e. Izzo, Hoffer (L). All. Piazza.

Cucine Lube Civitanova. Bruno, Anzani 4, D’Hulst 1, Juantorena 17, Rychlicki 8, Leal 10, Ghafoue 1, Simon 6, Balaso (L). N.e. Diamantini, Kovar, Marchisio (L), Massari, Bieniek. All. De Giorgi.

Arbitri: Tanasi – Venturi. Terzo arbitro: Rusconi.