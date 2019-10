Campionato pallavolo femminile A1, Conegliano cerca la quarta vittoria consecutiva.

E’ stato certamente un grande inizio di campionato per le pantere campionesse d’Italia in carica che in tre partite di regular season hanno raccolto tre vittorie da tre punti.

In questo cammino c’e’ stata anche la vittoria in trasferta a Brescia, anticipo della 10.a giornata di campionato giocata in Ottobre per gli impegni delle pantere al Mondiale per Club di Dicembre.

L’esordio in questo campionato pallavolo femminile serie A1 era coinciso con la bella vittoria per 3-0 in casa contro Monza, trasferta poi da tre punti a Brescia e altro successo esterno contro Filottrano.

Domani domenica 27 ottobre per la squadra di coach Daniele Santarelli l’impegno casalingo al Palaverde contro Casalmaggiore valevole per la 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1.

Le pantere sono al completo con le due americane Chiaka Ogbobu e Kimberly Hill alla sua terza stagione da pantera, queste le sue parole : ” Sono davvero contenta di essere tornata qui e di poter riabbracciare le mie compagne, lo staff e questo ambiente fantastico, un po’ la mia seconda casa. Oggi e’ il primo allenamento, ma so che la squadra ha gia’ fatto bene finora e sara’ un piacere reinserirsi nel gruppo per un’altra stagione che speriamo possa essere piena di soddisfazioni per noi. Domenica ci sara’ la prima partita al Palaverde, sara’ una partita molto difficile, ma noi scenderemo in campo per vincere come sempre anche se l’avversaria e’ molto forte. Sara’ un piacere comunque rivedere il nostro meraviglioso pubblico, spero ci sia tanta gente a sostenerci domenica!”

La speranza dell’americana sara’ certamente soddisfatta, il pubblico del Palaverde e’ famoso in tutta Italia per il suo calore.

Il big match di questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 e’ proprio quello del Palaverde tra Conegliano e Casalmaggiore.

Le ragazze di Marco Gaspari dopo il mezzo passo falso nell’esordio casalingo perso al tie-break contro Scandicci hanno vinto 1-3 a Perugia. Seconda trasferta consecutiva, vincere al Palaverde darebbe una grande carica di fiducia e di entusiasmo in vista dei prossimi impegni.

Conegliano guida la classifica a nove punti a +3 da Novara che come le pantere ha anticipato la 10.a di campionato vincendo al tie-break a Firenze.

Vincere anche contro Casalmaggiore confermerebbe il magico inizio di campionato delle pantere che quest’anno vogliono conquistare nuovamente il tricolore.

L’inizio di campionato delle due concorrenti, sulla carta, per la vittoria finale non e’ stato brillante.

Scandicci e Novara hanno incontrato qualche difficoltà, la stagione pero’ e’ lunghissima e si sa che allenatori esperti come Barbolini e Mencarelli hanno tutte le qualità per ribaltare le situazioni .

La stagione delle pantere ha comunque degli obiettivi ben precisi e la squadra e’ stata rinforzata in questo senso.

In Italia bisognerà difendere la conquista dello scudetto , le prossime giornate saranno utili a capire quali squadre si candideranno con maggiore credibilità al ruolo di concorrente .

In Europa brucia ancora quella sconfitta contro Novara in finale di Champions League, il tentativo sara’ quello di raggiungere nuovamente la finale e di provare ad alzare al cielo la Coppa.