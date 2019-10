Campionato pallavolo femminile A1, Conegliano domina la scena

Campionato pallavolo femminile serie A1, Conegliano domina la scena in questo inizio di stagione 2019/20.

Le pantere hanno ottenuto la quarta vittoria per 3-0 consecutiva. Un inizio migliore coach Daniele Santarelli non poteva immaginarlo.

Sono quattro le partite gia’ giocate perché Conegliano, come Novara, ha dovuto anticipare la 10.a giornata di andata per gli impegni di Dicembre nel Mondiale per club.

In questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 le pantere hanno avuto la meglio al Palaverde di Casalmaggiore, sicuramente una squadra temibile che pero’ si e’ dovuta inchinare alla forza di Egonu e compagne.

Proprio Egonu e’ stata l’MVP della serata con i suoi 19 punti a referto. La campionessa neoacquisto dell’Imoco Volley pare essersi integrata alla grande e siamo certi continuera’ a dare il suo apporto prezioso in vista degli impegni futuri.

Scandicci rialza la testa

Campionato pallavolo femminile serie A1, Scandicci rialza la testa dopo il pesante tonfo casalingo contro Cuneo e vince al tie-break sul campo di Bergamo. Una trasferta non semplice e accompagnata da una certa pressione per le toscane costrette gia’ a fare risultato per non vedere scappare in classifica Conegliano.

E’ vero che il campionato e’ solo all’inizio, ma si sa che chi ben comincia e’ a meta’ dell’opera. Questa vittoria dara’ certamente fiducia alle ragazze di Marco Mencarelli che si candidano a essere una delle antagoniste di Conegliano più accreditate per la vittoria dello scudetto.

Novara vince nonostante gli infortuni

Campionato pallavolo femminile serie A1, situazione di emergenza per Novara costretta a fare a meno di Mlakar e Brakocevic, brave le ragazze di coach Barbolini a vincere per 0-3 la trasferta contro Filottrano e a non far scappare troppo Conegliano distanziata di soli tre punti.

Il commento delle altre partite della 3.a giornata di andata

In questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 sono da registrare alcune belle vittorie che stanno confermando l’ottimo momento di forma di alcune squadre.

Una di queste e’ certamente Firenze , splendido l’inizio di campionato per le toscane, e’ stata vinta anche la partita casalinga contro Perugia per 3-0. Una vittoria non così schiacciante perché Perugia ha dato non poco filo da torcere alle ragazze di coach Caprara, certo che i punti stanno arrivando in maniera puntuale.

Conferma l’ottimo momento di forma anche Cuneo che in casa supera Monza 3-1 dopo la bella vittoria in trasferta contro Scandicci e nota di merito in questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 va data anche alle farfalle di Busto Arsizio che , nonostante le assenze di Leonardi , Wang e con Orro che ha dovuto stringere i denti per un risentimento muscolare alla coscia, e’ riuscita a vincere in casa il derby contro Brescia per 3-1.

Ha chiuso il programma di questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 la vittoria casalinga di Chieri che condanna Caserta ancora a 0 punti in classifica.

Un campionato avvincente



Ci aspetta un campionato pallavolo femminile serie A1 avvincente, ne siamo certi.

L’inizo di Conegliano e’ stato di quelli con il turbo, il campionato pero’ e’ solo all’inizio e tutto ancora puo’ succedere.