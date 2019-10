Campionato pallavolo femminile A1, Conegliano vince a Brescia l’anticipo della 10.a giornata.

Le pantere dell’Imoco Volley Conegliano in serata di grazia superano 0-3 le leonesse ( 17-25, 15-25, 14-25).

Sfatano il “tabu’ Brescia” le ragazze di coach Daniele Santarelli che lo scorso campionato avevano collezionato due sconfitte contro la squadra di coach Mazzola.

L’Imoco Volley Conegliano ha quindi confermato quanto di buono fatto vedere all’esordio contro Monza, le pantere dimostrano di essere squadra fortissima che si candida a vincere ancora in Italia. L’obiettivo della societa’ quello anche di mettere le mani su quella Champions League sfuggita per pochissimo lo scorso anno.

Tornando alla trasferta di Brescia, anticipo della 10.a giornata del campionato pallavolo femminile A1 che si sarebbe dovuta disputare in dicembre ma che si e’ giocata ora perché in quel mese le pantere saranno impegnate nel mondiale per club, da registare l’ottima prova di Sylla autrice di 15 punti.

Per Brescia ostacolo insormontabile questa Imoco, le basi per fare pero’ bene in questo campionato e bissare l’ottima stagione dello scorso anno ci sono tutte.

Due vittorie da tre punti quindi per Conegliano in queste prime due uscite stagionali, gli innesti nuovi stanno al momento dando risposte più che positive, la strada da fare e’ ancora lunga ma certamente questa squadra si candida a ricoprire un ruolo da protagonista.