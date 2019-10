Campionato pallavolo femminile A1, i risultati della 3.a giornata di andata hanno confermato la forza delle pantere di Conegliano che si sono rese protagoniste di un inizio di stagione da incorniciare.

Nel big match della 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1, la sfida al Palaverde contro Casalmaggiore, Conegliano si e’ imposta per 3-0 ( 25-21, 25-16, 25-18) ottenendo la quarta vittoria da tre punti in quattro partite.

Le farfalle di Busto Arsizio sfruttano il fattore campo e vincono 3-1 (28-30, 25-21, 25-18, 25-16) il derby lombardo contro Brescia.

Vittoria in casa per 3-1 ( 25-23, 22-25, 25-21, 25-13) anche per Chieri contro Caserta, ancora 0 punti in classifica per la neopromossa squadra campana.

Rialza la testa dopo il tonfo casalingo contro Cuneo Scandicci che in una partita molto sofferta vince in cinque set (25-16, 26-28, 25-23, 23-25, 11-15) la trasferta di Bergamo.

Cuneo supera in casa Monza 3-1 ( 25-21, 19-25, 25-15, 25-16).

Negli anticipi di questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 giocati ieri sabato 26 Ottobre ricordiamo la vittoria per 0-3 di Novara in trasferta contro Filottrano ( 24-26, 18-25, 19-25) e quella in casa di Firenze sempre per 3-0 contro Perugia ( 28-26, 25-23, 25-22).

Vediamo la classifica completa al termine della 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 ricordando che Conegliano, Novara, Firenze e Brescia hanno una partita in piu ‘ :

Conegliano 12, Novara 9, Firenze 9, Busto Arsizio 7, Cuneo 6, Chieri 6, Brescia 5, Scandicci 4, Bergamo 4, Casalmaggiore 4, Monza 3, Caserta 0, Perugia 0, Filottrano 0.