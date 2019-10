Campionato pallavolo femminile A1, il programma della 2.a giornata si spalmera’ come di consueto nei due giorni del week end con l’anticipo previsto per sabato 19 Ottobre alle ore 20,30.

Il resto delle partite di questa 2.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 andra’ in scena domenica 20 Ottobre alle ore 17.00.

In settimana si e’ giocata la partita tra Brescia e Conegliano anticipo della 10.a giornata svoltasi ora a causa degli impegni delle pantere al Mondiale per club in Dicembre.

Le campionesse d’Italia in carica hanno dominato in trasferta vincendo 0-3 e confermando quanto di buono fatto vedere all’esordio in casa contro Monza.

Le ragazze di coach Santarelli in questa 2.a giornata campionato pallavolo femminile A1 sono attese dalla trasferta contro Filottrano sconfitta all’esordio per 3-o sul campo di Bergamo.

Le marchigiane vorranno riscattarsi dopo il passo falso della 1.a giornata ma c’e’ da dire che questa Conegliano ha dimostrato gia’ di essere ostacolo molto duro da superare.

L’anticipo del sabato

Campionato pallavolo femminile A1, il programma della 2.a giornata prevede l’anticipo di sabato 19 Ottobre alle ore 20,30 tra Scandicci e Cuneo.

Le toscane sono reduci da una partita infinita contro Casalmaggiore, match durato due ore e mezza che alla fine ha premiato le ragazze di coach Mencarelli vittoriose al tie-break. Una bella vittoria in trasferta che da’ fiducia a Malinov e compagne che quest’anno vogliono provare a dare fastidio per davvero a Conegliano.

Dall’altra parte della rete in questo anticipo della 2.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 Cuneo uscita sconfitta all’esordio nel derby casalingo contro Novara provera’ a trovare i primi punti di questa stagione.

Il resto delle partite

Vediamo il resto delle partite di questa 2.a giornata campionato pallavolo femminile A1 che si svolgeranno Domenica 20 Ottobre alle ore 17,00.

Novara in casa attende Brescia sconfitta da Conegliano in casa in settimana ma vittoriosa contro Caserta alla prima uscita stagionale sempre di fronte al proprio pubblico. Prima trasferta quindi per le leonesse che dopo le pantere si trovano ad affrontare un altro top club del campionato italiano.

Derby lombardo tra Monza e Bergamo, le brianzole in casa si vogliono regalare la prima vittoria in campionato contro una Bergamo che, in casa Filottrano, ha vinto per 3-0 domenica scorsa.

Impegno casalingo per la neopromossa Perugia che incontrera’ Casalmaggiore, squadra che nel primo turno ha dato non poco filo da torcere a Scandicci dopo una partita infinita. Per le umbre esordio invece con sconfitta nella trasferta in Piemonte a Chieri.

L’altra neopromossa Caserta in casa se la vedra’ contro Firenze vittoriosa domenica scorsa in casa al tie-break contro Busto Arsizio. Una bella partenza per le toscane che proveranno a bissare il successo, di fronte pero’ una Caserta che dopo il passo falso di Brescia vuole regalare la prima gioia ai propri tifosi.

Completa il quadro di questa 2.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 la sfida tra Busto Arsizio e Chieri, le farfalle proveranno a volare di fronte ai propri tifosi dopo il passo falso di Firenze, Chieri sulle ali dell’entusiasmo dopo l’esordio casalingo vittorioso contro Perugia .