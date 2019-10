Campionato pallavolo femminile serie A1, i risultati della 1.a giornata di andata hanno registrato il successo delle tre big che si candidano quest’anno alla vittoria dello scudetto, Conegliano , Novara e Scandicci.

Nell’anticipo di sabato 12 Ottobre Conegliano ha superato Monza in maniera netta 3-0 ( 25-19, 25-23, 25-20. )

Nel derby piemontese Novara vince in trasferta a Cuneo 1-3 ( 25-23, 23-25, 17-25, 22-25). Brave le ragazze di coach Barbolini a non perdere la testa dopo essere andate sotto nel primo parziale.

Il big match di questa 1.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 era quello tra Casalmaggiore e Scandicci. Un’autentica battaglia sportiva, alla fine le toscane sono riuscite a vincere in trasferta al tie-break ( 24-26, 25-22, 25-21, 30-32, 12-15) in una partita durata due ore e mezza.

Due punti importanti per la squadra di Marco Mencarelli che quest’anno vuol provare a colmare il gap dalla coppia Conegliano-Novara.

In questa 1.a giornata campionato pallavolo femminile serie A1 da registrare la bella vittoria al tie-break di Firenze che di fronte al proprio pubblico e’ riuscita a superare le farfalle di Busto Arsizio in cinque set ( 25-21, 18-25, 20-25, 25-15, 15-11).

Il resto delle partite di questa 1.a giornata campionato pallavolo femminile serie A1 ha fatto registrare tutte vittorie casalinghe da tre punti.

Bergamo ha superato 3-0 Filottrano ( 25-23, 25-22, 27-25), Chieri ha avuto la meglio della neopromossa Perugia per 3-1 ( 25-23, 25-19, 22-25, 25-15) mentre Brescia ha superato l’altra neopromossa Caserta sempre per 3-1 ( 25-21, 26-28, 26-24, 25-17).

Vediamo la classifica dopo la 1.a giornata :

Conegliano 3, Bergamo 3, Chieri 3, Brescia 3, Novara 3, Firenze 2, Scandicci 2, Casalmaggiore 1, Busto Arsizio 1, Cuneo 0, Caserta 0, Perugia 0, Filottrano 0 , Monza 0.