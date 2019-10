Campionato pallavolo femminile serie A1, il programma della 3.a giornata di andata prevede partite che si svolgeranno nel week end del 26 e 27 Ottobre.

Dopo l’anticipo in settimana della 10.a giornata che ha visto la vittoria di Novara al tie-break sul campo di Firenze, i riflettori sono puntati sulla 3.a giornata di andata del campionato pallavolo femminile serie A1.

Sabato 26 Ottobre in programma due anticipi, entrambe le partite si svolgeranno alle ore 20,30.

Vediamo nel dettaglio le due partite che apriranno questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1.

Gli anticipi di sabato 26 Ottobre

Novara e’ attesa dalla trasferta di Filottrano. Le marchigiane ancora a secco di punti proveranno a mettere in difficolta’ Novara reduce dalla soffertissima vittoria di Firenze al tie-break. Due punti importanti quelli conquistati nella trasferta toscana per le ragazze di coach Massimo Barbolini che proveranno a continuare la rincorsa a Conegliano.

Dall’altra parte della rete Filottrano dopo la sconfitta casalinga contro le pantere e’ attesa da un’altra sfida sulla carta complicata.

Nell’altro anticipo di questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 Firenze in casa attende la neopromossa Perugia che cerca i primi punti in questa serie A1.

Non sara’ certo facile pero’ battere una Firenze che anche nella sconfitta casalinga contro Novara ha dimostrato di essere squadra molto difficile da superare.

Le partite della domenica

Vediamo le altre partite di questa 3.a giornata campionato pallavolo femminile serie A1 che si svolgeranno domenica 27 Ottobre.

Tutte le partite si giocheranno alle ore 17.00 a parte Bergamo-Scandicci in programma alle ore 18.00.

Partiamo proprio da questa partita che offre importanti spunti di riflessione. Scandicci dopo il pesante tonfo casalingo contro Cuneo di settimana scorsa si trova gia’ obbligata a vincere per non vedere scappare Conegliano.

Bergamo bene all’esordio casalingo contro Filottrano e sconfitta in trasferta contro Monza torna di fronte ai propri tifosi per una sfida che ci potrà far capire tante cose sulla forza della squadra di Marcello Abbondanza.

Derby lombardo tra le farfalle di Busto Arsizio e Brescia, le ragazze di Lavarini in casa proveranno a superare Brescia che a questa sfida arriva sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria in trasferta a Novara.

Chieri in casa attende Caserta, una delle due squadre neopromossa insieme a Perugia. Le campane ancora a zero punti, le piemontesi hanno registrato fino a questo momento una vittoria contro Perugia e una sconfitta contro Busto Arsizio.

Altra partita interessante in questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 la sfida tra Cuneo e Monza. Le piemontesi avranno dalla loro il vantaggio del fattore campo.

Chiude il quadro di questa 3.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 il big match tra Conegliano e Casalmaggiore.

Le pantere sono state protagoniste in questo inizio di stagione di una partenza sprint , Casalmaggiore dopo il mezzo passo falso dell’esordio in casa contro Scandicci, partita persa al tie-break, e’ riuscita ad espugnare il campo di Perugia.

Partita importante per le dinamiche del campionato, un’altra vittoria delle pantere di fronte ai propri tifosi potrebbe dare il primo “strappo” di classifica in caso di rallentamenti delle inseguitrici.